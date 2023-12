Piernik w formie ciasta to trochę świąteczny kompromis. Idealny dla tych, którzy za tradycyjnym piernikiem nie przepadają. Taki wypiek jest dość ciężki i zbity. Ma oczywiście wspaniały aromat i mnóstwo bakalii, ale nie każdy za nim przepada.

Ciasta piernikowe są z kolei znacznie lżejsze, zdecydowanie bardziej wilgotne i nie brakuje im korzennego aromatu. Ich zaletą jest też to, że można upiec je w ostatniej chwili przed świętami czy spotkaniami z przyjaciółmi. Lepsze tradycyjny piernik czy ciasto piernikowe? To pytanie bez odpowiedzi. Jak to w święta, dla każdego coś dobrego.

Owocowy posmak

Owoce w pierniku to nic nowego. Do tego ciasta świetnie pasują suszone śliwki czy morele. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do ciasta dodać też świeże owoce, jak jabłka, banany czy pomarańcze. Pojawiają się one w wielu przepisach na ciasta piernikowe. Taki dodatek sprawia, że są jeszcze bardziej wilgotne. W przypadku pomarańczy, mają też cytrusowy posmak i piękny aromat.

Oto trzy przepisy na bardzo łatwe ciasta piernikowe. Warto wypróbować je jeszcze przed świętami.

Ciasto piernikowe z jabłkami

2 jabłka (1,5 szklanki startych)

125 ml jogurtu naturalnego

2 jajka

125 ml oleju roślinnego

15 g cukru wanilinowego

150 g cukru

250 g mąki pszennej

łyżka kakao

cynamon i przyprawa piernikowa do smaku

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

Do jogurtu dodaj jajka, olej roślinny, cukier wanilinowy i cukier. Wymieszaj tylko do połączenia się składników. Do drugiej miski wsyp mąkę, dodaj kakao, cynamon, przyprawę piernikową, proszek do pieczenia oraz sodę. Wszystko wymieszać. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce. Połącz wszystkie składniki: mokre, suche oraz jabłka. Wymieszaj delikatnie i ciasto przełóż do keksówki. Piecz w nagrzanym piekarniku przez ok. 40 - 45 minut w 180 stopniach C.

Ciasto piernikowe z bananami

2 banany

320 g mąki

3 jajka

60 ml oleju

40 ml miodu

1 łyżka kakao

łyżeczka proszku do pieczenia

cynamon, przyprawa piernikowa do smaku

Banany rozgnieć widelcem. Połącz wszystkie suche składniki. Dodaj banany, miód, jajka i olej. Dokładnie wymieszaj masę i przełóż do keksówki. Piernik piecz przez ok. 50 minut w 180 stopniach C.

Ciasto piernikowe z pomarańczą

150 g masła

pomarańcza

100 g cukru

2 łyżki miodu

150 g mąki

2 łyżki kakao

skórka z pomarańczy do smaku

łyżeczka proszku do pieczenia

2 jajka

Pomarańczę dokładnie umyj i wyparz, zmiksuj ją na puree. Masło utrzyj z cukrem, dodaj miód. Osobno wymieszaj suche składniki.Do masy maślanej dodaj suchych składniki, wymieszać do połączenia. Następnie dodaj jajka, wymieszaj. Na koniec dołóż puree z pomarańczy oraz skórkę, delikatnie wymieszaj. Przelej masę do keksówki. Piecz ok. 50 minut w 180 stopniach C.