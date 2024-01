To zielone warzywo kojarzy się z dodatkiem do makaronów i sałatek bardzo często doprawianych solidną porcją czosnku i aromatycznych ziół. Szpinaksprawdza się także w daniach na słodko! Nie tylko świetnie smakuje, ale i wprowadza do diety cenne składniki odżywcze, takie jak: magnez, potas, wapń, fosfor, witamina A, C oraz E. Szpinak wykazuje również silne właściwości przeciwutleniające, czyli hamujące rozwój wolnych rodników, które są jedną z głównych przyczyn starzenia się skóry i całego organizmu. Przyrządzenie takich dań jak szpinakowe naleśniki, puszyste pancakes czy słodka tarta to także sprytny sposób na włączenie do diety większej ilości warzyw.

Szpinakowe naleśniki z twarożkiem z owocami

Naleśniki to idealna propozycja na śniadanie, obiad bądź kolację. Kochają je dzieci i dorośli. Zasmakuj w zielonej wersji naleśników z dodatkiem szpinaku. Farsz można dowolnie modyfikować, dodając ulubione owoce.

Składniki (porcja na kilkanaście naleśników):

5 jaj

100 ml śmietany kremówki (30-35 procentowej)

200 g rozdrobnionego szpinaku

szczypta soli

łyżka smalcu

Farsz:

kostka twarogu tłustego lub półtłustego (250 g)

4 łyżki jogurtu greckiego

1 łyżka zdrowszego zamiennika cukru, np. ksylitolu

2 garści ulubionych owoców, np.: borówek amerykańskich, truskawek, malin

opcjonalnie: kilka kropel aromatu waniliowego

Twaróg rozdrobnij widelcem. Dodaj jogurt, cukier oraz aromat i całość dokładnie wymieszaj. Owoce, takie jak truskawki czy maliny, pokrój na mniejsze części. Borówki wrzucaj w całości. Wymieszaj delikatnie twaróg z owocami. Pora na ciasto naleśnikowe. Jaja, śmietanę, szpinak i sól umieść w misce i całość zblenduj na gładką masę. Smalec rozgrzej na patelni. Naleśniki smaż przez około 3-4 minuty na każdą ze stron. Podawaj z owocowym twarożkiem.

Puszyste szpinakowe pancakes

Szpinak na słodko w wersji puszystych pancakes to doskonały pomysł na śniadanie. Rewelacyjnie smakują na świeżo od razu z patelni, jednak na zimno też dają radę. Można zabrać je do pracy czy szkoły jako smaczną przekąskę.

Składniki (na około 10 placków):

1¼ szklanki mleka

1 jajko

3 łyżki roztopionego masła

duża garść świeżego szpinaku

1½ szklanki mąki pszennej

3 łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki soli

1 łyżka cukru

cukier puder do podania

masło klarowane do smażenia

Do naczynia wlej mleko, masło, dodaj jajko i szpinak. Całość zblenduj na gładko. Do oddzielnej miski wsyp mąkę, proszek do pieczenia, sól oraz cukier i wymieszaj całość łyżką. Do mąki dodaj zblednowane składniki i mieszaj ze sobą za pomocą trzepaczki aż do uzyskania gładkiej masy. Smaż małe placki na rozgrzanej patelni przez około 3 minuty na każdą ze stron. Podawaj posypane cukrem pudrem.

Tarta szpinakowa z truskawkami

Tarta szpinakowa to uniwersalne ciasto, które możesz wypełnić dowolnym farszem. Zamiast truskawek możesz użyć innych owoców, np. borówek, brzoskwiń, bananów, malin.

Składniki na spód ciasta (na formę o średnicy 22 cm):

2 jaja

400 g świeżego szpinaku typu baby

1 łyżeczka proszku do pieczenia

50 g masła plus 1 łyżeczka do wysmarowania formy

200 g mąki pszennej plus jedna łyżeczka do oprószenia formy

100 g cukru

kilka kropel aromatu wanilinowego

3 łyżki oleju

2 łyżeczki soku z cytryny

200 g konfitury truskawkowej

300 g świeżych truskawek

Glazura:

½ opakowania galaretki truskawkowej w proszku

200 ml wody

2-3 łyżki soku z cytryny

Zacznij od przygotowywania spodu ciasta. Liście szpinaku przesmaż na patelni, aż zmiękną, a następnie zblenduj na gładką masę. Masło rozpuść i pozostaw do ostudzenia. Jajka ubij z cukrem i aromatem wanilinowym, aż staną się puszyste. Dodaj ostudzone masło, olej, sok z cytryny, szpinak, proszek do pieczenia i mąkę przesianą przez sito. Całość wymieszaj delikatnie trzepaczką. Formę do tarty wysmaruj odrobiną masła, oprósz delikatnie mąką i przelej do niej zieloną masę. Ciasto piecz 20 minut w piekarniku nagrzanym do 170 stopni Celsjusza z włączoną funkcją termoobiegu. Po upieczeniu od razu wyjmij tartę z foremki i ostudź ją spodem do góry. W 200 ml gorącej wody rozpuść galaretkę, dodaj do niej sok z cytryny i pozostaw do ostygnięcia.

Biszkopt przekrój wzdłuż na pół. Spód tarty posmaruj konfiturą, przykryj górą i ponownie posmaruj gotową marmoladą. Umyte i pokrojone na mniejsze części truskawki skrop chłodnym żelem truskawkowym i ułóż na wierzchu biszkoptu. Dodatkowo za pomocą pędzelka możesz posmarować tężejącą galaretką owoce i całą tartę, dzięki temu truskawki nie spadną z ciasta. Odstaw całość na minimum godzinę do lodówki.