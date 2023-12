Makaron z łososiem w śmietanowym sosie

Łosoś to ryba, którą zdecydowanie warto włączyć do diety. Jest bogatym źródłem kwasów omega-3, które m.in. wspierają układ nerwowy oraz pracę mózgu. Dodatkowo zawiera w sobie witaminę D – wspierającą układ odpornościowy, pełnowartościowe białko i mikroelementy: żelazo, jod, miedź. Istnieje jednak ryzyko zanieczyszczenia ryby metalami ciężkimi. Jakiego łososia kupować? Najbardziej bezpiecznym wyborem będzie zakup łososia dziko żyjącego bądź ekologicznego, najlepiej u zaufanego sprzedawcy bądź w specjalistycznym sklepie rybnym.

Składniki (porcja dla 2 osób):

250 g filetów z łososia

100 g makaronu farfalle (tzw. kokardki) lub innego rodzaju

½ szklanki śmietanki kremówki

łyżka masła (smak dania rewelacyjnie podkreśli masło klarowane)

½ cebuli

1 ząbek czosnku

szczypta gałki muszkatołowej

garść świeżego koperku

ulubione zioła, np. bazylia, zioła prowansalskie, tymianek

sól, pieprz

Ugotuj makaron. W tym czasie łososia opłucz w wodzie i osusz ręcznikiem papierowym, a następnie pokrój na mniejsze kawałki (około 2 cm). Na maśle podsmaż cebulę i czosnek przeciśnięty przez praskę. Dodaj łososia i smaż całość około 5 minut. Do ryby dodaj śmietanę i dopraw solą i pieprzem, gałką muszkatołową oraz ulubionymi ziołami. Mieszaj całość przez kilka minut, aż śmietana lekko zgęstnieje. Makaron podawaj polany kremowym sosem i posypany świeżo posiekanym koperkiem.

Spaghetti z pieczarkami, pomidorem i ciecierzycą

Jaki makaron wybrać? Jako baza do pieczarkowego spaghetti rewelacyjnie sprawdzi się makaron pełnoziarnisty. Jest mniej kaloryczny od pszennego odpowiednika (100 g makaronu pszennego to prawie 200 kcal, z kolei 100 g makaronu pełnoziarnistego to ok. 150 kcal). Ciemny makaron zawiera także większą ilość białka i błonnika (w 100 g zwykłego makaronu jest około 6,6 g białka i 2,8 g błonnika, a w 100 g ciemnego makaronu - 7,1 g białka i 5,6 g błonnika). Błonnik daje uczucie sytości, wspomaga oczyszczanie organizmu, obniża poziom glukozy we krwi. Białko przyczynia się do szybszej regeneracji tkanki mięśniowej, jest też budulcem kości i zębów. Pełnoziarnisty makaron zawiera również cenne dla zdrowia składniki mineralne jak fosfor, żelazo i mangan.

Składniki (porcja dla 1 osoby):

70 g makaronu spaghetti pełnoziarnistego

5 szt. pieczarek

2 suszone pomidory

1 średni świeży pomidor

4 łyżki ciecierzycy z puszki

20 g cebuli

1 szklanka wody

1 łyżeczka oleju z suszonych pomidorów

ulubione przyprawy, np. sól, pieprz, czosnek granulowany, oregano

opcjonalnie kilka listków świeżej bazylii

Pieczarki, pomidory i cebulę pokrój na mniejsze kawałki. Do suchej patelni włóż makaron i warzywa. Całość skrop olejem, posyp przyprawami i zalej wodą. Gotuj danie aż makaron zmięknie (czyli ok. 8-10 minut). W razie potrzeby dolej wody lub odlej jej nadmiar. Dodaj ciecierzycę i wymieszaj delikatnie całość. Obiad podawaj ze świeżymi listkami bazylii.

Pizza z tortilli z ulubionymi warzywami

Tortilla rewelacyjnie sprawdzi się jako spód do pizzy. Jaką tortillę wybrać? Warto zwrócić uwagę na tortillę lawasz. To nazwa tradycyjnego chleba ormiańskiego, bardzo popularnego także w Turcji czy Gruzji. Zawiera największą ilość białka, bo aż 9,9 g (na 100 g) w porównaniu do innych klasycznych tortilli dostępnych w supermarketach, w których zawartość białka zwykle nie przekracza 8 g. Dodatkowo lawasz nie zawiera dodatków w postaci wzmacniaczy smaku, substancji spulchniających, stabilizatorów i emulgatorów sztucznie przedłużających świeżość.

Pizza z patelni to pomysł na szybki posiłek z niczego, gdyż można do jej przygotowania wykorzystać składniki, które mamy w lodówce. Obiad na patelni możesz przygotować w wersji wege – bez mięsa czy w wersji light – zastępując mozzarellę jej niskokalorycznym odpowiednikiem.

Składniki (porcja dla 1 osoby):

1 placek tortilli

¼ czerwonej papryki

5 zielonych oliwek

20 g czerwonej cebuli

2 plastry szynki

1 łyżka tartej mozzarelli

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka oliwy z oliwek

szczypta oregano

szczypta czosnku granulowanego

szczypta soli

Paprykę pokrój w drobną kostkę, cebulę w piórka, szynkę w paski. Koncentrat pomidorowy wymieszaj z oliwą i dodaj przyprawy. Umieść tortillę na suchej patelni i posmaruj placek sosem. Dodaj szynkę oraz warzywa i posyp całość serem. Podgrzewaj pizzę pod przykryciem, aż placek zrobi się chrupiący od spodu, a ser się rozpuści (czyli około 5 minut).