Jajka to bardzo dobre źródło pełnowartościowego białka. Zawierają w sobie cenne dla zdrowia witaminy (z grupy B oraz witaminy A, D, E, K) oraz mikroelementy (żelazo, wapń, selen, fosfor, jod, cynk, sód, potas). Są również niskokaloryczne, a jednocześnie sycące, dlatego warto, aby pojawiały się w diecie codziennie. Jedno jajko ważące około 60 g dostarcza około 70 kcal.

Śniadanie z jajek dostarczy cennych wartości odżywczych, dlatego warto po takie sięgać jak najczęściej. To uniwersalny produkt, na bazie którego można zjeść smaczny i zdrowy posiłek. Zainspiruj się ciekawymi propozycjami na śniadania z jajek.

Jajeczne muffiny

Jajeczne muffiny to pomysł na ekspresowe i pyszne śniadanie. Przepis możesz dowolnie modyfikować, dodając do niego ulubione składniki, czy zdecydować się na wersję wegetariańską i zrezygnować z wędliny. Potrzebujesz również formy do pieczenia muffinek.

Składniki (porcja na 6 muffinek):

6 jajek

6 plastrów wędliny

1 czerwona papryka

⅓ cebuli

12 pomidorków koktajlowych

sól, pieprz do smaku

Wędlinę, paprykę i cebulę pokrój w drobną kostkę. Pomidorki przekrój na pół. Jajka roztrzep w naczyniu z solą i pieprzem. Na dno foremek wrzuć szynkę, paprykę, cebulę i pomidorki, a następnie zalej formy jajeczną masą. Piecz muffinki w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20-30 minut.

Pasta z jajek i awokado

Kanapki to pomysł na szybkie i nieskomplikowane śniadanie. Jaja idealnie sprawdzają się jako baza do przygotowania różnego rodzaju past do pieczywa. Tym razem wystarczy połączyć ją z awokado, czosnkiem i przyprawami.

Składniki (porcja dla 2 osób):

3 jajka na twardo

na twardo 1 dojrzałe awokado

1 łyżeczka soku z cytryny lub limonki

1 mały ząbek czosnku

1 łyżeczka majonezu wegańskiego

sól, pieprz do smaku

Miąższ z awokado rozgnieć widelcem i skrop sokiem z cytryny. Dodaj rozdrobnione jaja, czosnek przeciśnięty przez praskę i majonez. Dopraw całość solą oraz pieprzem i dokładnie wymieszaj. Pieczywo możesz wcześniej zapiec w piekarniku na chrupko. Wystarczy 3-4 minuty pieczenia.

Jajka po turecku z jogurtem (cilbir)

Gdy spróbujesz przyrządzić śniadanie z jajek po turecku, być może nie zechcesz jeść ich w inny sposób. Wbrew pozorom przepis nie jest skomplikowany, a efekt końcowy zachwyca. Tradycyjne jajka po turecku podawane na jogurcie noszą nazwę cilbir.

Składniki:

2 świeże jaja

¼ szklanki octu

opakowanie jogurtu greckiego (250 g)

1 ząbek czosnku

1 łyżka masła klarowanego

1 łyżeczka wędzonej papryki

miska zimnej wody

sól, pieprz do smaku

Jajka wbij delikatnie do pustej miski i zalej octem. Nie obawiaj się octowego smaku. Po ugotowaniu i późniejszym zanurzeniu jaj w zimnej wodzie smak octu będzie jedynie delikatnie wyczuwalny. Jogurt naturalny wymieszaj z czosnkiem przeciśniętym przez praskę i dopraw całość solą i pieprzem. W rondelku rozgrzej masło klarowane na bardzo małym ogniu. Dodaj paprykę wędzoną, zamieszaj i odstaw z ognia. Do średniej wielkości garnka wlej wodę (⅔ wysokości) i zagotuj. Do wrzącej wody przy samej tafli wlej jaja z octem. Zmniejsz grzanie, zdejmij powstałe szumowiny i gotuj całość około 3 minuty. Jajka przełóż do miski z zimną wodą. Na talerz wyłóż jogurt naturalny, skrop masłem wymieszanym z papryką wędzoną i na wierzch ułóż jajka. Śniadanie można posypać świeżo posiekaną pietruszką. Podawaj z chlebem lub bagietką.

Jajka na chmurce

Soczyste żółtka jaj zatopione w ubitych białkach tworzą wyjątkowo bajeczne danie, idealne na śniadanie. Białka jajek ubij z odrobiną soli na sztywno za pomocą miksera. Z powstałej piany uformuj chmurki i łyżką zrób w nich niewielkie zagłębienie, w którym umieść żółtka. Całość piecz około 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Na koniec posyp posiekanym szczypiorkiem.

Jajka sadzone w papryce

Jajka sadzone to bardzo popularny sposób serwowania jaj na ciepło. Aby danie smakowało i wyglądało jeszcze lepiej, warto sięgnąć po świeżą paprykę. Jaja sadzone w krążkach z papryki to kolejny sposób na podanie śniadania w oryginalny sposób. Do przepisu możesz użyć wszystkich kolorów papryk i stworzyć kolorowy posiłek. Krążki wycinaj ze środka warzywa, gdzie ma ono najgrubszą skórę. Aby papryka nie rozpadła się w trakcie smażenia, najlepiej by była pokrojona na grubość około 1,5 cm. Na średnio nagrzaną patelnię wlej olej i smaż krążki przez około 2 minuty na każdej ze stron. Ostrożnie wbij po całym jajku do każdego krążka i smaż, aż wierzch jajka delikatnie się zetnie.