Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka to bogate źródło cennych dla zdrowia składników odżywczych, takich jak pełnowartościowe białko, żelazo, selen, witaminy B2, B5 i B12 oraz witamina A. Żółtko to dodatkowo źródło choliny (niezbędnej do prawidłowej pracy układu nerwowego). Niewiele produktów spożywczych zawiera ją w zadowalających ilościach, a zjedzenie 2 jajek pokrywa dzienne zapotrzebowanie.

Data przydatności do spożycia. Jak przechowywać jajka, by dłużej były świeże?

W pierwszej kolejności warto sugerować się datą przydatności, która powinna znajdować się na opakowaniu. Jajka potrzebują odpowiednich warunków chłodniczych, czyli temperatury od 4 do 6 stopni. Najlepiej przechowywać je w lodówce w wytłaczankach, w których zostały kupione.

Aby przedłużyć świeżość jaj, warto układać je zaokrągloną stroną do góry, a węższym końcem do dołu. Jaja przechowywane w lodówce zachowują świeżość przez mniej więcej 4 tygodnie. Poza lodówką nie należy przechowywać ich dłużej niż 2 tygodnie. Ważne jest przy tym, aby miejsce nie było wilgotne i nasłonecznione.

Trzy testy na świeżość jaj

Mocno zepsutego jajka nie da się przeoczyć – ma inny kolor i brzydko pachnie. Zdarza się jednak, że jajko nie jest pierwszej świeżości, ale nie widać tego na zewnątrz. Jak zatem sprawdzić świeżość jajka? Zrób test!

Test ze szklanką

Test ze szklanką wody to najprostszy sposób na sprawdzenie świeżości jajka. Jajko wystarczy umieścić w szklance z zimną wodą i obserwować, jak się w niej zachowa.

Jajko świeże – zostaje na dnie szklanki i leży na boku.

– zostaje na dnie szklanki i leży na boku. Jajko nie pierwszej świeżości – zostaje na dnie, ale z mniej szpiczastą końcówką zwróconą ku górze.

Jajko nieświeże – pływa pośrodku szklanki, może mieć już 2–3 tygodnie

Jajko zepsute – wypływa na powierzchnię

Metoda ze szklanką pozwala ocenić świeżość jajek na podstawie wielkości komory/kieszonki powietrznej. Gdy jajko jest świeże, komora jest mała, jednak wraz z upływem dni powiększa się, a ta o dużych rozmiarach oznacza, że produkt nie nadaje się już do zjedzenia.

Test wizualny

Sygnałem, że jajko może być nieświeże, jest jego wygląd po rozbiciu. Rozbij jajko na talerzu. W zepsutym produkcie białko będzie mętne lub całkowicie wodniste i nie utrzyma się w zwartej formie przy żółtku. Na świeżym jaju widać, że białko rozdziela się ładnie na dwie warstwy, które ściśle przylegają do żółtka jak żel. Ponadto nie jedz jajek, na których skorupce znajdują się wgniecenia, pęknięcia.

Test potrząsania

Potrząśnij delikatnie jajkiem. Jeśli usłyszysz charakterystyczne "chlupanie”, może to oznaczać, że żółtko z białkiem rozwarstwia się i jajko nie nadaje się do zjedzenia.