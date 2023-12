W każdym domu przepis na bigos wigilijny jest nieco inny. Jego wykonanie jest czasochłonne, ale wiele osób nie wyobraża sobie świątecznej kolacji bez niego. Podstawowym składnikiem bigosu jest kapusta kiszona. Dodatki do bigosu wigilijnego należy dobierać według własnych preferencji smakowych. Eksperymentując z różnymi składnikami, można uzyskać niepowtarzalny smak i aromat bigosu.

Bigos z jałowcem

Jałowiec ma charakterystyczny, korzenny smak i leśny aromat. Jest często wykorzystywany w kuchni do aromatyzowania mięs i ryb. Dodatek jałowca do bigosu wigilijnego nada mu wyrazistego, lekko pikantnego smaku. Jałowiec można dodać do bigosu na dwa sposoby – cały albo mielony.

Bigos z czerwonym winem

Wino dodaje bigosowi kwasowości i słodyczy, a także czyni go bardziej aromatycznym. Winna nuta doskonale komponuje się z kwasem kapusty i aromatem suszonych grzybów, dodając potrawie wykwintności i delikatnego posmaku. Do bigosu wigilijnego można dodać zarówno wytrawne, jak i półwytrawne czerwone wino. Wino należy dodać na początku duszenia bigosu, aby mogło odpowiednio się wymieszać z innymi składnikami.

Bigos z jabłkami

Jabłka dodają bigosowi słodyczy i kwasowości, a także owocowego aromatu. Do bigosu wigilijnego można dodać zarówno świeże, jak i suszone jabłka. Świeże jabłka należy obrać, pokroić w kostkę i dodać na początku duszenia bigosu. Suszone jabłka należy wcześniej namoczyć w wodzie lub czerwonym winie.

Bigos na słodko

Cukier lub miód to dodatki, które mogą osłodzić bigos wigilijny. Cukier nadaje bigosowi bardziej wyrazisty smak, natomiast miód czyni go bardziej delikatnym. Cukier lub miód należy dodać do bigosu pod koniec duszenia, aby nie straciły swoich właściwości.

Bigos z koncentratem pomidorowym

Koncentrat pomidorowy dodany do bigosu wzbogaca jego smak i nadaje pięknego koloru. Jego kwasowość dobrze komponuje się z kapustą. Ten składnik przyspieszy też proces duszenia bigosu. Niektórzy jednak uważają, że koncentrat pomidorowy może zdominować smak kiszonej kapusty i grzybów.

Rodzynki do bigosu

Dodatek rodzynek do bigosu nadaje mu słodyczy i owocowego aromatu. Rodzynki równoważą również kwaśny smak kiszonej kapusty. Najlepiej dodać je do bigosu pod koniec duszenia, by nie straciły swoich właściwości i charakterystycznej struktury. Zamiast rodzynek można dodać też żurawinę, suszone morele lub daktyle.

Bigos z orzechami

Orzechy to doskonały dodatek do bigosu. Nadają mu chrupkości, bogactwa smaku i wartości odżywczych. Ich delikatna słodycz doskonale kontrastuje z intensywnością kiszonej kapusty. Uważajmy jednak, by nie przesadzić z ilością orzechów, ponieważ podbijają kaloryczność dania.