Co wyróżnia piernik długodojrzwający? Ciasto przed pieczeniem musi leżakować, minimum dwa tygodnie. Na początku wydaje się dość rzadkie, ale z czasem jego konsystencja się zmienia. Staje się zwarte, łatwo je rozwałkować.

Z tak przygotowanego ciasta można też przygotować małe pierniczki. Piernik dojrzewający piecze się na kilka dni przed podaniem, na początku jest twardy, ale stopniowo mięknie i staje się puszysty. Taki wypiek bardzo długo zachowuje świeżość.

Piernik długodojrzewajacy - to jest ważne

W przepisach na piernik dojrzewający z reguły jest mąka pszenna. Wypiek będzie jeszcze bardziej wilgotny, dłużej zachowa świeżość, gdy użyjesz do niego także mąki żytniej w proporcji 50:50. W recepturze tego piernika bardzo duże znaczenie ma też miód. Będzie łagodniejszy z miodem akacjowym lub lipowym. Miód gryczany czy spadziowy sprawi, że piernik będzie zdecydowanie bardziej wyrazisty. Do tego wypieku możesz wykorzystać nawet kilkuletni miód.

Aromat piernika zależy od przypraw korzennych. Do wyboru są gotowe mieszanki do piernika, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć mielonych przypraw - cynamonu, imbiru, kardamonu, gałki muszkatołowej i pieprzu, anyżu, komponując własną mieszankę. Wyrobione ciasto na piernik przechowuj w naczyniu szklanym lub kamionkowym w chłodzie. Można wstawić je do lodówki lub do spiżarni czy piwnicy. Naczynie trzeba przykryć ściereczką lub nakryć pokrywką lekko ją uchylając.

Piernik długodojrzewający według siostry Anastazji

kg mąki pszennej

ok. 300 g cukru drobnego

3 jaja

500 ml miodu

250 g masła

ok. pół szklanki mleka

3 łyżeczki sody oczyszczonej

powidła śliwkowe

szczypta soli

ok. 80 g przypraw do piernika

Miód z cukrem wymieszaj w rondelku, rozpuść podgrzewając. Następnie masę przestudź. Przesiej mąkę, połącz ją z sodą oczyszczoną. Wlej ciepłe mleko i dodaj jajka. Wszystko wymieszaj. Dosyp przyprawę do piernika oraz sól. Całość wyrób używając robota lub ręcznie. Gotowe ciasto przełóż do naczynia, przykryj ją bawełnianą bądź lnianą ściereczką. Odstaw je w chłodne miejsce na minimum cztery tygodnie. Po tym czasie rozwałkuj je i podziel na trzy części. Masę przełóż do foremek, piecz w nagrzanym piekarniku do 170 stopni, przez około 20 minut. Gdy blaty wystygną, przekładaj je powidłami. Gotowy piernik przykryj ściereczką. Odstaw w chłodne miejsce na maksymalnie pięć dni. Przed podaniem udekoruj go polewą czekoladową.