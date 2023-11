Prodiż - urządzenie popularne w okresie PRL-u

Prodiż to urządzenie kuchenne, które w naszym kraju szczególną popularnością cieszyło się w okresie PRL-u, kiedy piekarniki elektryczne nie były jeszcze tak rozpowszechnione jak obecnie. Nazwa tego sprzętu wywodzi się od francuskiego słowa "prodige" oznaczającego cud, fenomen. Urządzenie składa się z metalowego naczynia i pokrywy. Jest przenośne, wielofunkcyjne i zasilane zazwyczaj na prąd. Można przygotowywać w nim wiele potraw, w tym przede wszystkim mięsa i przystawki o wyjątkowym smaku i aromacie oraz pyszne ciasta takie jak na przykład babka z prodiża.

Babka z prodiża. Skąd wziąć urządzenie z okresu PRL-u?

Reklama

Prodiż – urządzenie, które królowało w kuchniach w okresie PRL-u - dziś wraca do łask. Wielu z nas przynosi go z piwnic i strychów, aby odświeżyć zapomniane przepisy. Z prodiża ponownie zaczynamy więc korzystać trochę z sentymentu, a trochę z potrzeby przypomnienia sobie dawnych smaków i urozmaicenia codziennego jadłospisu. Nie bez przyczyny bowiem wiele osób twierdzi, że dania z prodiża mają niepowtarzalny smak.

Reklama

Reklama

Co jednak w przypadku, kiedy nie mamy tego reliktu z okresu PRL-u? Nic straconego. Mamy do wyboru dwie możliwości. Możemy kupić używane urządzenie. Ich wybór na popularnych serwisach ogłoszeniowych jest całkiem spory. Drugie wyjście to nowy prodiż, który bez problemu znajdziemy w wielu sklepach na półkach obok robotów kuchennych czy ekspresów do kawy. Producenci sprzętów kuchennych, wychodząc naprzeciw naszym potrzebom, proponują szeroki wybór nowych prodiży.

Babka z prodiża. Przepis

Babka z prodiża jest prosta w wykonaniu, a jej smak u niejednego z nas przywoła wspomnienia z dawnych lat. Ten prosty deser ucieszy domowników i gości.

Składniki:

¾ szklanki cukru,

1 małe opakowanie cukru waniliowego,

1 szklanka mąki pszennej,

1 szklanka mąki ziemniaczanej,

1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia,

5 jajek,

¾ kostki margaryny.

Przygotowanie: