Orzeszki - ciasteczka z PRL-u

Pomysłowy deser – ciasteczka w kształcie orzechów włoskich wypełnione masą kakaową z mlekiem w proszku - to dla wielu z nas wspomnienie z lat dzieciństwa i młodości. Ten efektownie wyglądający smakołyk przygotowywaliśmy chętnie zarówno z okazji większych świąt czy spotkań rodzinnych, jak i bez konkretnego powodu. Dzisiaj z sentymentem wracamy do tego wyjątkowego smaku.

Orzeszki - dawny deser w nowej formie

Do przygotowania orzeszków niezbędna była specjalna, żeliwna forma, przypominająca dwie złożone ze sobą patelnie. Forma ta miała w środku otwory – wielkością i kształtem przypominające orzechy włoskie. To do nich wkładało się przygotowane wcześniej ciasto. Następnie formę taką umieszczało się na kuchence.

Dzisiaj – na fali coraz większej popularności produktów i przepisów rodem z PRL-u – oryginalne formy można kupić na targach staroci lub na popularnych serwisach ogłoszeniowych. Ponadto w sklepach dostępne są nowoczesne urządzenia – przypominające z zewnątrz opiekacze do kanapek – dzięki którym znacznie łatwiej można przygotować ten dawny smakołyk.

Orzeszki z PRL-u. Przepis ze starego zeszytu

Proste składniki, tradycyjne przygotowanie i specjalna forma - to sprawdzony przepis na przywołanie najlepszych wspomnień z dzieciństwa. Przepis ten znajdziemy w wielu starych zeszytach naszych mam i babć.

Składniki:

ciasto:

6 szklanek mąki,

1 ½ kostki margaryny,

1 szklanka cukru,

4 jajka,

1-2 łyżeczki sody,

2-4 łyżeczki octu lub spirytusu,

olej do wysmarowania formy,

masa:

1-2 opakowania cukru waniliowego,

2 szklanki mleka,

2 szklanki cukru,

1 ¾ kostki margaryny,

4 łyżki kakao,

500 g mleka w proszku.

Przygotowanie:

ciasto:

margarynę rozpuścić i przestudzić,

białka oddzielić od żółtek,

z białek ubić pianę,

cukier dodać do żółtek i utrzeć,

mąkę z sodą oczyszczoną przesiać na stolnicę,

dodać przestudzoną margarynę, ubitą pianę, cukier z żółtkami i ocet lub spirytus,

wszystko dokładnie zagnieść i podzielić na małe kuleczki o średnicy ok. 1 cm,

formę do orzeszków wysmarować niewielką ilością oleju,

uformowane kulki umieścić w rozgrzanej formie,

piec ok. 30-60 sekund - aż do zarumienienia ciasta (po upieczeniu powstają równe połówki przypominające łupiny orzechów włoskich),

masa: