Rosopita - potrawa tradycyjna z województwa kujawsko-pomorskiego

Rosopita nazywana inaczej rosopitką jest zupą śledziową z dodatkiem cebuli i ziemniaków. Ma rzadką konsystencję, od której prawdopodobnie wywodzi swoją nazwę. Jej pierwszy człon "roso-" nawiązuje do rosołu, do którego jest podobna. Natomiast drugi "-pita" tyczy się sposobu jej spożywania, który częściej polega na piciu niż jedzeniu łyżką. Danie to ma słodko-kwaśny smak z wyraźnym aromatem śledzi i cebuli.

Rosopita jest tradycyjną zupą, która dawniej gościła przede wszystkim na chłopskich stołach. Była jedzona na wielu kujawskich wsiach, zwłaszcza w okresie postu przypadającego na czas Adwentu czy przed Wielkanocą oraz w każdy piątek. Była daniem obiadowym podawanym z dodatkiem ziemniaków, koniecznie wcześniej ugotowanych w"mundurkach", czyli bez obierania. Była również jednym z najpopularniejszych wigilijnych dań.

Do dzisiaj rosopita gotowana jest w wielu kujawskich domach, jednak nie w całym regionie. Znana jest przede wszystkim w okolicach Włocławka, Izbicy Kujawskiej, Lubrańca, Bądkowa i Radziejowa. Nie dziwi więc fakt, że w 2013 roku rosopita wpisana została na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako potrawa charakterystyczna dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Rosopita. Przepis na zupę śledziową

Składniki:

4 płaty śledzi solonych (wymoczonych przez kilka godzin w wodzie),

1 duża cebula,

1 l wody,

250 ml śmietany 12 proc.,

2-3 liście laurowe,

3-4 ziela angielskie,

3-4 ziarna czarnego pieprzu,

1 łyżeczka cukru,

1 łyżka octu,

sól,

pieprz mielony,

ziemniaki – ugotowane osobno, najlepiej w mundurkach.

Przygotowanie: