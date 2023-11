Nalewka tybetańska to sprawdzona metoda naszych babć na zachowanie zdrowia w okresie jesienno-zimowym. Kiedy za oknem ziąb i z powodu osłabienia odporności co chwilę łapiesz przeziębienie albo jelitówkę, warto wesprzeć się miksturą, którą przygotujesz z dwóch składników.

Nalewka tybetańska – co to jest i jak ją przygotować?

Przepis na nalewkę tybetańską wziął swoją nazwę od klasztoru w Tybecie, w którym został wynaleziony. Specyfik w głównej mierze bazuje na czosnku, który jest odpowiedzialny m.in. za wzmacnianie odporności. Aby zrobić domową nalewkę, która przyda się podczas okresu jesienno-zimowego, wystarczy przygotować 350 g czosnku i 200 ml spirytusu o 60-70 proc. zawartości alkoholu.

Czosnek obierz z łupinek, rozgnieć go, a następnie przeciśnij przez praskę. Przełóż wszystko do słoika i zalej spirytusem. Następnie szczelnie zamknij naczynie i odstaw miksturę na 10 dni w ciemne miejsce. Pamiętaj, aby co kilka dni delikatnie wstrząsnąć zawartością słoika w celu wymieszania składników. Po upływie 10 dni odcedź wszystko i przelej płyn do szklanej butelki (najlepiej z dozownikiem). Nalewkę odstaw ponownie na 4-5 dni do lodówki. Po niecałym tygodniu nalewka tybetańska będzie gotowa do spożycia.

Jakie właściwości ma nalewka czosnkowa?

Nalewka tybetańska swoje działanie zawdzięcza składnikom, które są zawarte w ząbkach czosnku. Głównie jest to allicyna, która pomaga walczyć z przeziębieniem, wzmacnia naczynia krwionośne, reguluje ciśnienie krwi i przyspiesza metabolizm. W czosnku znajdują się też aminokwasy, witaminy i składniki mineralne pozytywnie oddziałujące na organizm. Ten niepozorny składnik ma również właściwości bakteriobójcze oraz rozgrzewające. Niektórzy porównują jego właściwości do aspiryny.

Jak stosować nalewkę tybetańską?

Po nalewkę z czosnku należy sięgnąć tylko raz w roku, w okresie osłabionej odporności i gorszego samopoczucia. Dawkowanie powinno przebiegać stopniowo. Najlepiej pić nalewkę przed snem, około 2 godziny po ostatnim posiłku. Z dnia na dzień należy zwiększać jej ilość. Kurację rozpocznij od 8 kropli, a następnie trzymaj się poniższego schematu:

2. dzień – 12 kropli,

3. dzień – 20 kropli,

4. dzień – 30 kropli,

5. dzień – 40 kropli,

6. dzień – 50 kropli.

Przez następne dni pij 60 kropli dziennie. Tę dawkę utrzymaj aż do opróżnienia butelki z nalewką.

Kto nie powinien stosować nalewki tybetańskiej?

Po nalewkę na bazie alkoholu nie powinny sięgać osoby poniżej 18. roku życia. Specyfik nie jest także przeznaczony dla kobiet w ciąży oraz mam, które karmią piersią. Przeciwwskazaniem do stosowania nalewki są także wrzody żołądka i niewydolność wątroby.