Lubelski forszmak - danie na liście produktów tradycyjnych

Lubelski forszmak to pożywny gulasz, który w 2010 roku trafił - jako danie pochodzące z województwa lubelskiego - na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dawniej był potrawą bardzo popularną. Podawano go szczególnie często w latach 80. i 90. XX wieku w trakcie wesel lub poprawin. Jednak w ostatnim czasie odszedł w zapomnienie.

Forszmak lubelski był tradycyjnie serwowany z ogórkami kiszonymi w wydrążonym bochenku chleba lub w specjalnie przygotowanych koszyczkach z ciasta naleśnikowego. Do ich wykonania używano delikatnie spłaszczonej chochli. Najpierw rozgrzewano ją w gorącym oleju, następnie wkładano do ciasta naleśnikowego i z powrotem do oleju. Forszmak lubelski był daniem, które często przygotowywano po świętach lub innych rodzinnych uroczystościach, wykorzystując pozostałe resztki jedzenia, takie jak pieczone mięso, kiełbasy i wędliny. Danie było więc wyrazem oszczędności oraz szacunku do jedzenia, którego starano się nie wyrzucać.

Reklama

Składniki forszmaku, chociaż pozornie mogą do siebie nie pasować, po połączeniu idealnie się komponują, tworząc smaczną potrawę. Ma ona gęstą i zawiesistą konsystencję oraz ostro-kwaśny i lekko winny smak.

Reklama

Lubelski forszmak. Przepis

Przygotowanie lubelskiego forszmaku to świetny sposób na wykorzystanie resztek mięsa pozostałych z innych dań.

Składniki:

300 g mięsa (mięsa pieczonego, kiełbas i wędlin),

3 ½ szklanki wywaru, najlepiej drobiowego,

1 cebula,

2 ogórki kiszone,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

1 łyżka oleju,

1 łyżka masła,

½ łyżki mąki pszennej,

liść laurowy,

ziele angielskie,

2 łyżeczki majeranku,

2 łyżeczki papryki słodkiej,

½ łyżeczki papryki ostrej,

sól,

pieprz.

Przygotowanie: