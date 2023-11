Naleśniki ze świeżymi owocami to już wspomnienie lata. Teraz warto postawić na przesmażone jabłka, twaróg, czy też wytrawne dodatki. Dla każdego na pewno znajdzie się coś dobrego, ale podstawą są zawsze idealnie usmażone naleśniki. Składniki na ciasto najczęściej masz w kuchennej szafce w domu, to tylko mąka, mleko, jajka. Naleśniki możesz więc zrobić w każdej chwili. Jeśli do smażenia nie użyjesz dużej ilości tłuszczu, będzie to w miarę lekkie danie. Jak je zrobić, by były elastyczne, cienkie i pyszne? Trzymaj się tych zasad.

Reklama

Naleśniki idealne. Czy pamiętasz o tych zasadach?

Jak to zawsze z takimi prostymi daniami bywa, każdy naleśniki robi nieco inaczej. W tym przypadku są zwolennicy cierpliwości podczas przygotowywania, którzy twierdzą, że najlepsze wychodzą z ciasta, które chwilę "odpocznie" po wymieszaniu składników. A może najważniejsze jest smażenie? Gdy temperatura na patelni jest odpowiednia, idealny jest nawet pierwszy naleśnik wbrew obiegowym opiniom, że pierwszy zawsze ląduje w koszu. Oto kilka trików na naleśniki, które można wypróbować.

Reklama

Reklama

Do mleka dolej wody, najlepsza będzie gazowana. Dzięki niej ciasto zyska puszystość. Mleko można zastąpić śmietanką, maślanką czy napojami roślinnymi. Tylko woda? Taka opcja też się sprawdza.

najlepsza będzie gazowana. Dzięki niej ciasto zyska puszystość. Mleko można zastąpić śmietanką, maślanką czy napojami roślinnymi. Tylko woda? Taka opcja też się sprawdza. Naleśniki będą delikatniejsze, gdy do ciasta dodasz rozpuszczane masło. Można też wypróbować sposób z kolejnością dodawania składników. Zaczynasz od ubijania jajek , a potem mąka, woda i mleko. W każdym przypadku ciasto nie powinno być zbyt rzadkie, tylko zwarte, gładkie i kremowe.

, a potem mąka, woda i mleko. W każdym przypadku ciasto nie powinno być zbyt rzadkie, tylko zwarte, gładkie i kremowe. Do wymieszania ciasta wcale nie potrzebujesz miksera. Dobrze sobie poradzi z nim też trzepaczka .

. Po przygotowaniu ciasta, przykryj naczynie i odstaw je do lodówki na ok. 30 minut. Dzięki temu gluten dokładnie się nawodni, co sprawi, że naleśniki będą miękkie i elastyczne. Pozwoli to smażyć bardzo cienkie placki i nie będą się rozrywać.

na ok. 30 minut. Dzięki temu gluten dokładnie się nawodni, co sprawi, że naleśniki będą miękkie i elastyczne. Pozwoli to smażyć bardzo cienkie placki i nie będą się rozrywać. Naleśniki smaż na małej ilości tłuszczu , sprawdzi się masło lub olej. Przyda się pędzelek kuchenny, najlepiej z silikonu.

, sprawdzi się masło lub olej. Przyda się pędzelek kuchenny, najlepiej z silikonu. Do naleśników przydaje się płaska patelnia, nie musi być specjalnado placków. Powinna być za to mocno rozgrzana. Na zbyt zimnej patelni, ciasto nie będzie się ścinać odpowiednio szybko, zacznie przywierać i się przypalać.

Klasyczny przepis na naleśniki

150 g mąki

3 jajka

250 ml mleka

120 ml wody

50 g masła roztopionego i 2 łyżki masła do smażenia (można też użyć oleju)

szczypta soli

Składniki wymieszaj mikserem lub trzepaczką na gładką masę, tak żeby nie było grudek. Ciasto odstaw na pół godziny, można wstawić je do lodówki. Dobrze rozgrzej patelnię, posmaruj ją odrobiną masła i wlewaj na nią porcje ciasta. Rozprowadzaj je równomiernie na całej patelni. Gdy naleśnik nie będzie już do niej przywierał, przewracaj na drugą stronę. Smaż do zarumienienia.