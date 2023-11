Paprykarz to od lat popularny dodatek do kanapek. W okresie PRL-u, kiedy produkt ten nie zawsze był dostępny w sklepach, często przygotowywano go w wielu domach samodzielnie według tradycyjnej receptury. Przypominamy dawny przepis.

Paprykarz jak z PRL-u. Przepis Paprykarz nie tylko w puszce Paprykarz szczeciński był jedną z najpopularniejszych konserw w czasach PRL-u. Do dzisiaj jest dla wielu osób jednym z ulubionych dodatków do kanapek. O popularności tej charakterystycznej puszki i jej zawartości świadczy fakt odsłonięcia w Szczecinie w 2020 roku pomnika "Paprykarza szczecińskiego". Paprykarz domowy według przepisu z PRL-u Reklama Bez problemu można jednak samemu przyrządzić ten popularny dodatek o paprykowo-pomidorowym smaku, którego bazę stanowi ryba i ryż. Można dzięki temu mieć pewność jakości i świeżości składników oraz braku niezdrowych dodatków. Przyrządzając domowy paprykarz według przepisu z PRL-u jesteśmy też w stanie uzyskać zdecydowanie lepszy smak od tego, który ma popularny produkt w puszce. Reklama Zupa "nic" królowała w PRL-u. Teraz wraca do łask. DWA PRZEPISY: tradycyjny i współczesny Zobacz również Paprykarz jak z PRL-u. Przepis Samodzielne przygotowanie paprykarzu jest proste. Można jeść go jako dodatek do kanapek lub nawet samodzielną przystawkę. Doskonale smakuje zarówno na ciepło jak i na zimno. Składniki: 300 g wędzonej ryby (makreli, dorsza, morszczuka),

100 g ryżu,

1 papryka,

1 marchewka,

1 pietruszka,

1 cebula,

½ szklanki bulionu warzywnego,

2 łyżki oleju roślinnego lub oliwy z oliwek,

80 g przecieru pomidorowego,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

1 łyżeczka papryki wędzonej,

sól,

pieprz. Przygotowanie: ryż ugotować według przepisu,

rybę pozbawić ości i rozdrobnić,

cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę i zeszklić na patelni na oleju,

marchewkę i pietruszkę obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach,

paprykę oczyść i pokroić w drobną kostkę,

do zeszklonej cebuli dodać marchewkę, pietruszkę, paprykę i wszystko zalać bulionem,

gotować pod przykryciem do miękkości warzyw, od czasu do czasu mieszając,

następnie dodać rybę i ryż.

całość gotować kilka minut,

na koniec dodać koncentrat pomidorowy i przyprawy,

na koniec dodać koncentrat pomidorowy i przyprawy,

gotować jeszcze kilka minut.