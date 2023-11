Jesienna zupa? Od razu przychodzi nam na myśl dyniowa. Pyszna, aromatyczna, rozgrzewająca, ale ile można ją jeść. Dlatego nie zapominajmy także o innych sezonowych warzywach, które idealnie nadają się do zup. Warto do nich wykorzystać także jarmuż. Zawiera chlorofil i witaminę C, które mają dobry wpływ na odporność. W listopadzie hitem może być także zupa brokułowa. Jest bogata w błonnik, więc syci na długo. Jeśli wolisz dania, w których przewija się więcej smaków, postaw na krem z białych warzyw. W jego przypadku dużo zależy od twojej kreatywności, bo warzywa można łączyć w dowolnych ilościach. Zresztą ta zasada dotyczy większości zup kremów. To także świetny sposób, by wykorzystać resztki warzyw.

Zupa już czeka

Wielką zaletą zup jest to, że można je przygotować nawet dzień wcześniej. Dlatego warto je zrobić z małym zapasem, bo kolejnego dnia będą jeszcze lepsze. Wracasz zziębnięta do domu i za chwilę masz na stole talerz ciepłej zupy, jakie to miłe uczucie… Zupy zawsze sprawdzają się jako przystawki przed głównym daniem. Ich smak można też codziennie inaczej podkręcać dodatkami. Prażone pestki dyni, migdałów, czarnuszka, sezam czy też chipsy z boczku - wszystkie świetnie pasują do delikatnych zup z warzyw. Przy doprawianiu nie ma co się obawiać przypraw, których nie stosujemy do tradycyjnych, polskich zup. Tu można sobie pozwolić imbir, kurkumę, curry, kmin rzymski czy cynamon.Mają właściwości rozgrzewające!

Wypróbuj te przepisy

Zupa krem z jarmużem

250 g jarmużu

brokuł lub 200 g zielonego groszku

2 ząbki czosnku

cebula

po łyżce masła i oliwy

litr bulionu warzywnego

3 łyżki śmietany do zup 18%

100 g serka topionego śmietankowego

listek laurowy

sól, pieprz, kmin rzymski, imbir do smaku

Jarmuż pokrój w paski, usuń zgrubienia. Brokuł podziel na różyczki, jeśli używasz groszku obgotuj go we wrzątku. Cebulę pokrój w kostkę. W garnku na oliwie zeszklij cebulę, potem dodaj drobno pokrojony czosnek, brokuł lub groszek oraz jarmuż. Przesmażaj całość z listkiem laurowym. Następnie zalej warzywa ciepłym bulionem. Podgrzewaj na małym ogniu, aż warzywa zmiękną. Wtedy stopniowo dodaj śmietankę, a potem serek. Mieszaj, aż się rozpuszczą. Dopraw zupę przyprawami. Zmiksuj ją na gładki krem blenderem.

Brokułowy krem

brokuł

3 ziemniaki

pietruszka

kawałek selera

cebula

po łyżce masła i oliwy

litr bulionu warzywnego

3 łyżki śmietany do zup 18 %

100 g serka topionego śmietankowego

listek laurowy, sól, pieprz, czosnek do smaku

Brokuła umyj, podziel na małe różyczki, wykorzystaj też część łodyżek. Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę, podobnie przygotuj cebulę i pozostałe warzywa. W garnku na oliwie zeszklij cebulę, potem dodaj ziemniaki i brokuła. Przesmażaj całość z listkiem laurowym. Następnie zalej warzywa ciepłym bulionem. Podgrzewaj na małym ogniu, aż brokuł będzie miękki. Wtedy stopniowo dodaj do zupy śmietankę, a potem serek. Mieszaj, aż się rozpuszczą. Dopraw zupę przyprawami. Zmiksuj ją na gładki krem blenderem.

Krem z białych warzyw