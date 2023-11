Tradycyjny pasztet to rarytas. Za najlepszy uchodzi taki z kilku rodzajów mięsa. Przygotowania tego daniu zajmują sporo czasu. Mięso trzeba ugotować lub upiec, zmielić i doprawić. To może potrwać nawet kilka godzin. Z takim pasztetem lepiej poczekać na specjalną okazję, a teraz skorzystać z przepisów łatwiejszych, a przede wszystkim szybszych. Taką recepturą podzielił się ostatnio Michel Moran, znany kucharz i juror "MasterChefa". Do tego pasztetu nie jest potrzebne mięso, nie trzeba go piec. Pysznie smakuje na kanapkach, zwłaszcza z ogórkami konserwowymi. Jak go zrobić?

Podstawa to pieczarki

Pieczarki uchodzą za najpopularniejsze grzyby na świecie. Warto mieć je w swojej diecie, bo korzystnie wpływają na odporność i trawienie, są sycące. Kupuj przede wszystkim pieczarki na wagę, jędrne, bez przebarwień. Gdy zdecydujesz się na te pakowane, w domu trzeba przełożyć je do papierowej torebki. Zawsze trzeba przechowywać je w lodówce, bo inaczej szybko się popsują. A najlepiej od razu zrobić z nich pasztet z przepisu Morana. Znany kucharz ma swój sposób na przesmażanie tych grzybów, poleca robić to stopniowo. Doprawia je też w szczególny sposób, bo dodaje do nich sok i skórkę z pomarańczy. To dodaje im ciekawego, owocowego posmaku. Dobrze też jest użyć przypraw, które już tradycyjnie stosujemy do pieczarek, czyli gałki muszkatołowej, rozmarynu, lubczyku.

Przepis na pasztet z pieczarek

500 g pieczarek brązowych

cebula

pomarańcza

ząbek czosnku

2 łyżki oliwy

opakowanie cream fraiche, najlepiej z czosnkiem z ziołami

pół kostki masła

kilka gałązek rozmarynu

do smaku: sól, pieprz, gałka muszkatołowa, lubczyk

Cebulę i czosnek drobno posiekaj, pieczarki pokrój w kostkę. Na mocno rozgrzaną patelnię wlej oliwę i wrzuć połowę pieczarek. Po chwili dorzuć resztę pieczarek. Chwilkę podsmaż i wrzuć cebulę oraz czosnek, dopraw całość lubczykiem. Żeby pieczarki nie ściemniały, dodaj startą skórkę z pomarańczy oraz skrop je sokiem z pomarańczy (pomarańczę należy wcześniej wyparzyć wrzątkiem by nie uwolniła goryczki). Całość dopraw solą i pieprzem do smaku. Gałkę muszkatołową zetrzyj na tarce o drobnych oczkach i dopraw pieczarki, dokładnie wymieszaj. Wszystko przełóż do blendera, dodaj cream fraiche: dip śmietanowy z czosnkiem i ziołami i zmiksuj na gładką masę. Następnie wlej ją do małych foremek. W rondelku powoli roztop masło, a potem wlej je na wierzch masy. Ułóż na wierzchu gałązkami rozmarynu i foremki włóż do lodówki na minimum 20 minut. Po tym czasie pasztet nadaje się już do smarowania pieczywa.