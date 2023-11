Dzień Pstrąga to inicjatywa Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych. Polska jest liderem w zakresie akwakultury, hodowle pstrąga spełniają wysokie standardy. Hodowle często znajdują się w odpowiednio zaprojektowanych zbiornikach wodnych, w których warunki są ściśle monitorowane.

Reklama

Pstrągi rozwijają się w nich pod stałym nadzorem, mają zapewnione odpowiednie żywienie. - Wzrost populacji światowej i rosnące zapotrzebowanie na białko sprawiają, że hodowla ryb, w tym pstrąga, stanowi istotny sposób dostarczania żywności. Akwakultura może pomóc zabezpieczyć źródła białka zwierzęcego, zwłaszcza w obliczu ograniczonych zasobów naturalnych i problemów związanych z nadmiernym łowieniem ryb w dzikich populacjach. - podkreśla dr. hab. inż. Radosław Kajetan Kowalski z Polskiej Akademii Nauk.

Dlaczego warto jeść pstrąga?

Reklama

Pstrąg ma bardzo delikatne mięso. Jest ono znakomitym źródłem pełnowartościowego białka. Kolejna ważna zaleta to duża ilość kwasów omega-3, które mają dobry wpływ na cały organizm. Szczególnie są istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, regulacji poziomu cholesterolu oraz wspierają układu odpornościowy. Ryba ta dostarcza również minerałów takich jak wapń, magnez, potas oraz witamin, w tym B12, PP, D. Ma niewiele kalorii, ale oczywiście może ich przybyć w zależności od sposobu przygotowania. Najbardziej dietetyczny będzie pstrąg ugotowany na parze czy upieczony w piekarniku.

Pstrąg według Pascala Brodnickiego

Ambasadorem promocji pstrąga został Pascal Brodnicki, kucharz i entuzjasta kuchni rybnej. Na stronie terazpstrąg, udostępnia swoje specjalnie opracowane przepisy, które mogą zainspirować do tego, by przygotować pstrąga inaczej niż zwykle. Bardzo często tę rybę po prostu smażymy. Pascal Brodnicki podkreśla, że warto spróbować jej w innym wydaniu - pieczonej, grillowanej, a nawet gotowanej. Dobrze smakuje także w wersji azjatyckiej. Wtedy potrzebna jest prosta marynata z sosu sojowego, sosu mirin, odrobiny miodu, imbiru, czosnku. Pascal dodaje też do niej szczyptę przyprawy do piernika.

Pstrąg to delikatna ryba i nie potrzebuje długiego marynowania, wystarczy tylko 30 minut. Warto jednak lekko ją ponacinać, by marynata lepiej się wchłonęła. Nie można też przesadzać z czasem pieczenia, bo pstrąg będzie zbyt suchy. Z reguły wystarczy 20 minut w 180 stopniach C.