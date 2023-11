Znany szef kuchni Andrea Camastra, który w tym roku został uhonorowany gwiazdką Michelin, ceni gęsinę. Jednak podkreśla, że to dla kucharza prawdziwe wyzwanie. Wcale nie tak łatwo ją przygotować, by smakowała wybitnie. Podpowiada, na co warto zwrócić uwagę.