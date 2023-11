Fałszywy zając, czyli kujawski przysmak

Pod tajemniczą nazwą fałszywy zając kryje się potrawa, którą wielu z nas zna jako pieczeń rzymską. Jest to pieczeń z mięsa mielonego nadziewana gotowanym jajkiem. Warto jednak podkreślić, że mięso wykorzystywane w tym daniu nie jest mięsem zająca. Najczęściej wykorzystuje się wieprzowinę w postaci karkówki. Pieczeń nadziewana jest jajkami na twardo, dzięki czemu po rozkrojeniu ma bardzo apetyczny wygląd. Ponadto gotowane jajka nadają pieczonemu mięsu charakterystyczny smak.

Nazwa fałszywy zając jest dosłownym tłumaczeniem z języka niemieckiego potrawy "Falscher Hase". Jest to danie charakterystyczne dla tych ziem Polski, które znajdowały się pod zaborem pruskim. Dawniej do przygotowania fałszywego zająca wykorzystywano głównie ziemniaki i bułki namoczone w mleku. Było to spowodowane trudnym dostępem do mięsa.

Fałszywy zając jest na Kujawach potrawą tradycyjną przygotowywaną z dodatkiem dużej ilości majeranku i często podawaną w czasie Wielkanocy jako danie na ciepło. Bywa jednak spożywany również na zimno jako przystawka lub dodatek do kanapek. W 2015 roku fałszywy zając wpisany został na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi charakterystycznych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Fałszywy zając. Przepis

Fałszywy zając nie jest daniem trudnym w przygotowaniu, a swoim wyglądem zdecydowanie ożywi każdy stół, nie tylko ten świąteczny.

Składniki:

ok. 500 g mielonej wieprzowiny (najlepiej karkówki),

1 jajko do rozbicia,

3 jajka ugotowane na twardo,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

110 g bułki tartej,

125 ml mleka,

1 łyżeczka suszonego majeranku,

1 łyżka posiekanej natki pietruszki,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

1 łyżeczka soli,

½ łyżeczki pieprzu,

1 łyżka oleju do smażenia.

Przygotowanie: