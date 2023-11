Zakwas z buraków jest gotowy po około siedmiu dniach po nastawieniu. Potem można przechowywać w lodówce przez kilka tygodni. To właściwie już za chwilę można go przygotować i wykorzystać potem do barszczu. Jednak po podgrzaniu traci on swoje cenne właściwości. Warto go więc zrobić teraz i pić przede wszystkim dla wzmocnienia.

Zakwas to świetne źródło witaminy C oraz witamin z grupy B, które działają antywirusowo i antybakteryjne. W sezonie na przeziębienia sprawdzi się, bo ma dobry wpływ na odporność. Buraki zawierają także żelazo, wapń i magnez. Ważnymi składnikami zakwasu są też kwas mlekowy oraz błonnik, który pobudzają układ trawienny i jelita. Ich dobre funkcjonowanie ma przecież też ogromny wpływ na to, czy łapiemy przeziębienia. Zakwas to naturalny probiotyk. A także napój energetyczny. Dodaje siły, dlatego warto pić go po leczeniu, zwłaszcza antybiotykami.

Zakwas z buraków - o TYM nie zapominaj

