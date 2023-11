Zupa jabłkowa hrubieszowska - smak i tradycja

Zupa jabłkowa hrubieszowska jest jedną z wielu zup owocowych, które cieszą się dużą popularnością w kuchni Europy Wschodniej. Zupa ta została stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku, wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako danie charakterystyczne dla województwa lubelskiego.

Zupa jabłkowa jako danie tradycyjne Lubelszczyzny nie powinna dziwić. Ten rejon kraju już bowiem od XVIII wieku znany jest z uprawy jabłek. Owoce te chętnie więc wykorzystywane były w kuchni zarówno do przygotowania deserów jak i jako dodatek do dań obiadowych. Region hrubieszowski, z którego wywodzi się opisywana zupa, do dzisiaj słynie z uprawy wielu gatunków jabłek i to zarówno w dużych sadach jak i w przydomowych ogródkach.

Przepis na zupę jabłkową hrubieszowską znany jest z ludowego przekazu z początku XX wieku. Wywodzi się z miejscowości Stefankowice w powiecie hrubieszowskim. Zupa jabłkowa bywała nazywana także "jabłczanką" i - ze względu na dostępność jabłek niemal przez wszystkie miesiące - gotowano ją o każdej porze roku. Była popularna i możliwa do przygotowania nawet w biedniejszych domostwach.

Zupa jabłkowa hrubieszowska jest lekkostrawna i jednocześnie bogata w składniki odżywcze. Ma kolor słomkowy lub ciemnosłomkowy. Jej smak w dużej mierze zależy od rodzaju użytych jabłek i może być kwaskowaty, winny lub słodkawy. Pachnie jabłkami i cynamonem.

Zupa jabłkowa hrubieszowska. Przepis

Zupa jabłkowa hrubieszowska doskonale smakuje zarówno na ciepło jak i na zimno. Ma kremową konsystencję i można podawać ją - w zależności od upodobań – z ziemniakami, makaronem lub grzankami przygotowanymi z chleba.

Składniki:

10-12 średniej wielkości jabłek,

1 l wody,

3-4 łyżki cukru (w zależności od gatunku jabłek),

sok z 1 cytryny,

2 łyżeczki cynamonu,

200 ml śmietanki 30 proc.

Przygotowanie: