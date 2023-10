Opieńki - co to za grzyby?

Opieńki (Armillaria) należą do rodziny obrzękowcowatych. Powszechnie występują w całej Polsce, zarówno w lasach liściastych jak i iglastych. Sezon na nie trwa od września do listopada.

Rosną w gromadach przede wszystkim na martwych i żywych pniach drzew, ale także na korzeniach oraz ściółce. Są pasożytami, które atakują zarówno żywe jak i martwe drzewa. Powodują chorobę drzew nazywaną opieńkową zgnilizną korzeni.

Opieńki należą do nielicznych grzybów, które – dzięki procesowi bioluminescencji – świecą w ciemności. Jednak światło to jest zazwyczaj zbyt słabe, aby można je było zauważyć nocą w lesie.

Opieńki - warunkowo jadalne grzyby

Opieńki to warunkowo jadalne grzyby, co oznacza, że można je spożywać, jednak często przyczyniają się do problemów żołądkowych. Z tego powodu należy je wcześniej gotować przynajmniej przez 5 minut, co zazwyczaj powinno znacząco zmniejszyć dolegliwości trawienne. Dla bezpieczeństwa najlepiej przedłużyć gotowanie nawet do 30-40 minut. Ważne, aby odlać wodę po gotowaniu tych grzybów i już do niczego jej nie używać.

Opieńki - z jakimi trującymi grzybami można pomylić?

Opieńki należą do grzybów blaszkowych. Są mylone z trującymi grzybami, w tym przede wszystkim z maślanką wiązkową, nazywanąz tego powodu czasami opieńką fałszywą. Warto więc w czasie zbierania uważnie przyjrzeć się grzybom i zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne cechy. Trująca maślanka wiązkowa ma – w przeciwieństwie do opieńki – gładki na wierzchu kapelusz. Inny jest również kolor blaszek. W przypadku trującej maślanki są one zazwyczaj żółtawe lub sinozielone. Opieńka ma zaś blaszki beżowe lub brązowe.

Właściwości opieniek

Istnieje kilka gatunków opieniek, wśród których najpopularniejsze to: opieńka miodowa, ciemna i żółtawa. Najbardziej cenioną opieńką jest opieńka miodowa. Jej nazwa nawiązuje do złotegokoloru kapelusza z miodowym odcieniem. Ten gatunek zawiera dużo przeciwutleniaczy. Dzięki temu obniża poziom cukru we krwi, a nawet wykazuje właściwości zwalczające nowotwory. Ponadto pozytywnie wpływa na odporność.

Opieńki i ich walory smakowe

Opieńki uznawane są za jedne ze smaczniejszych grzybów. Mają lekki, słodki i odrobinę ziemisty smak oraz rozciągliwą konsystencję. Najlepiej zbierać same kapelusze opieniek, które są najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe.

Opieńki można przygotowywać na różne sposoby: gotować, smażyć i marynować. Można je również suszyć, chociaż w ich przypadku jest to rzadziej stosowana metoda.

Opieńki - co z nich zrobić? Najlepsze przepisy

Opieńki marynowane

Składniki:

obgotowane (przez około 30 minut) kapelusze opieniek,

przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, goździki,

cebula pokrojona w plasterki,

zalewa: woda i ocet (w proporcji 2:1), cukier i sól (w proporcji 4:1).

Przygotowanie:

wystudzić opieńki,

na dnie słoików umieścić przyprawy i plasterki cebuli, a na nich grzyby,

zagotować zalewę, przestudzić i wlać do przygotowanych słoików,

zakręcić słoiki i pasteryzować przez przynajmniej 15 minut.

Opieńki w śmietanie

Składniki:

obgotowane (przez około 30 minut) kapelusze opieniek,

cebula pokrojona w kostkę,

wywar lub kostka rosołowa,

śmietana,

przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy,

natka pietruszki.

Przygotowanie: