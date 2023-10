Podczas jesieni warto większą uwagę zwrócić na to, jakie witaminy i składniki mineralne dostarczasz wraz z dietą do organizmu, który narażony jest na spadek odporności, a co za tym idzie – większą podatność na przeziębienia i choroby. Jak układać codzienną dietę, aby nie doprowadzić do niedoborów i dobrze się czuć?

O jakich witaminach pamiętać?

Jeżeli jesieni nie chcesz spędzić w łóżku z przeziębieniem warto przez okres zwiększonej zachorowalności wspomóc swoją codzienną dietę w produkty, które dostarczą określonych składników. Na co postawić? Sprawdzi się m.in. tradycyjna witamina D3. Niedobór tego składnika może powodować gorsze samopoczucie czy ospałość. Aby zastąpić sobie braki słońca w sezonie jesienno-zimowym, a jednocześnie poprawić działanie układu immunologicznego, warto wzbogacić swoją dietę o masło, sery, mleko, jaja i tłuste ryby morskie.

Walka z jesienną chandrą

W sezonie jesiennym wiele osób odczuwa spadek energii, zmęczenie i ma gorszy nastrój. Można sobie z tym poradzić, wybierając produkty bogate w magnez, który wspiera funkcjonowanie układu nerwowego. Do diety warto zatem włączyć gorzką czekoladę, ryby, owoce morza, orzechy, banany, produkty zbożowe i ziemniaki.

Warto też pamiętać o tym, że nie zawsze magnez może się dobrze wchłaniać. Dlatego dobrze jest go połączyć z witaminą B6, którą znajdziemy m.in. w produktach zbożowych, brokułach i nabiale.

Oprócz magnezu i witamin z grupy B, warto dostarczać organizmowi także żelaza. Produkty bogate w te pierwiastki to m.in. mięso, ryby, zielone warzywa liściaste, orzechy i warzywa strączkowe.

Masło orzechowe i przyprawy źródłem energii

Masło orzechowe zawiera mnóstwo witamin i składników mineralnych, w tym m.in. witaminę E, witaminy z grupy B, magnez, potas, fosfor i wapń. Jest też źródłem błonnika, antyoksydantów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Obniżają one poziom cukru we krwi i wspierają układ krążenia.

W jesiennej diecie pamiętaj także o przyprawach, które urozmaicą potrawy. Doskonale sprawdza się w tym przypadku papryczka chili i czosnek, które sprawiają, że mamy więcej energii.