Choć to końcówka sezonu na grzyby, to jeszcze zdążysz je kupić lub może nawet uzbierać i ususzyć. Najlepiej suszyć grzyby o suchej skórce na kapeluszu, czyli prawdziwki, podgrzybki, koźlarze. Gdy odparuje z nich woda, zachowują wszystkie swoje walory smakowe. Jeśli masz w planach suszenie, nie ma co czekać, bo im świeższe grzyby, tym smaczniejsze są po ususzeniu. Dlatego dobrze je przygotować tego samego dnia, w którym zostały zebrane czy kupione. Lepiej nie przechowywać ich dłużej niż 24 godziny w lodówce. Do suszenia idealne są większe kapelusze. Grzyby głównie składają się z wody, a po wysuszeniu z tych małych niewiele zostanie. Nie nadają się też do tego grzyby blaszkowe, jak rydze czy gąski.

Jak suszyć grzyby?

Najlepiej przeznaczyć do tego same kapelusze. Trzeba odciąć nóżkę, sprawdzić czy grzyb nie jest robaczywy. Potem dokładnie go oczyszczamy za pomocą małego pędzelka czy nożyka. Grzybów przed suszeniem nie powinno się moczyć, ani płukać. Kapelusze da się suszyć w całości, ale wtedy proces będzie znacznie dłuższy lub po pokrojeniu w plasterki. Robimy to w piekarniku lub suszarce elektrycznej. Jak długo? To już zależy, jak dużo grzyby miały wilgoci, a także od wielkości kapeluszy czy grubości plastrów po ich pokrojeniu. Trwa to z reguły kilka godzin.

Jak długo trzymać suszone grzyby?

Teraz jest dobry czas, by je przejrzeć. Choć grzyby suszone można przechowywać bardzo długo, to jednak lepiej nie robić tego dłużej niż trzy lata. Potem tracą swoje walory smakowe. Idealnie byłoby zużyć je w ciągu sezonu. Grzyby trzeba przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, który powinien stać w ciemnym i suchym miejscu, bez nadmiaru światła. Można też dołożyć do nich listki laurowe. Wtedy są dobrze zabezpieczone przed molami, które grzyby uwielbiają.

Suszone grzyby w formie proszku

Grzyby suszone wystarczy zblendować czy zmielić. Na taką przyprawę nadają się wszystkie odmiany grzybów, można także użyć mieszanych gatunków. To dobra okazja do wykorzystania również połamanych kapeluszy. Do grzybów można dołożyć ulubione przyprawy czy zioła. Tak przygotowanej grzybowej przyprawy można użyć natychmiast do doprawiania wielu potraw, np. sosów, zup, farszów czy pasztetu. Suszone grzyby wymagają wcześniejszego namoczenia. Grzybowy proszek można przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku, nawet do dwóch lat.