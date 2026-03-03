Polska kuchnia zupami stoi, wiadomo nie od dziś. To nie tylko np. żurek, rosół, ogórkowa czy pomidorowa. Zupy można przyrządzać na wiele sposobów. To danie idealne, dostarcza błonnika, białka, witamin. Rozgrzewa, syci i nawadnia.

Zupa cytrynowa - międzynarodowy przysmak

Ci, którzy jeżdżą do Grecji, kojarzą na pewno avgolemono. To zupa na bulionie z kurczaka o intensywnie cytrynowym smaku, podawana z ryżem lub makaronem orzo. W Polsce też popularna była zupa cytrynowa, ale trochę teraz poszła w zapomnienie. Zupa cytrynowa pojawiła się na stołach naszych przodków prawdopodobnie w XVIII wieku, gdy nad Wisłą zapanowała moda na "francuszczyznę", bo przywieźli ją tu kucharze z Francji.

Zupa cytrynowa - hit ze starych, polskich książek kucharskich

Przepisy na zupę cytrynową znajdziemy w wielu XIX-wiecznych książkach kucharski. Podawały je m.in. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, Maria Ochorowicz-Monatowa czy Marta Norkowska. I tak np. zupa cytrynowa wg Lucyny Ćwierczakiewiczowej z książki "365 obiadów za 5 złotych" (1860) to klasyczna, delikatna polewka na bazie rosołu wołowego, zaprawiana żółtkami i gęstą śmietaną, o wyrazistym, kwaśnym aromacie cytryny. Podawana zazwyczaj z ryżem lub makaronem.

Zupa cytrynowa - klasyczny przepis Roberta Makłowicza

Co ciekawe, zupa cytrynowa pojawiła się na wysokim miejscu w rankingu najlepszych zup z Polski Taste Atlas. Zupę cytrynową poleca też Robert Makłowicz. W odcinku 95 serii "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza" kultowy kucharz ugotował zupę cytrynową według starego przepisu. Podajemy ten przepis.

Składniki

1,5 litra bulionu z kurczaka,

pół szklanki ryżu,

3 cytryny,

4 żółtka,

sól, pieprz

2 łyżki wody

Przygotowanie

Zagotowujemy bulion i wrzucamy do niego ryż. Gotujemy do miękkości ryżu. Potem wyciskamy sok z cytryn i ścieramy skórkę - tylko tę żółtą, cienką warstwę. Cytryny powinny być dobrze umyte i wyparzone. Mieszamy żółtka z sokiem z cytryny, dodajemy wodę i kilka łyżek bulionu. Miksturę cytrynowo-żółtkową wlewamy do bulionu z ryżem. Energicznie mieszamy. Gdy zupa zacznie gęstnieć, zdejmujemy ją z ognia. Doprawiamy do smaku startą skórką z cytryny. Wystarczy pół łyżki skórki. Zupa cytrynowa gotowa.