Historia gołąbków jest długa. Już w starożytności ludzie zawijali w liście mięsny lub warzywny farsz. Potrawy podobne do naszych kapuścianych gołąbków pojawiają się w różnych regionach świata. Na Bałkanach to sarma, a na Bliskim Wschodzie - dolma. W kuchni szwedzkiej spotkamy się z kåldolmar. Używa się liści winogron lub liści kapusty.

Gołąbki z Podlasia z ziemniakami

Gołąbki na Podlasiu, zwane często hołubciami, to tradycyjne, sycące danie, wyróżniające się farszem z surowych, startych ziemniaków, boczku i cebuli. Często podaje się je w wersji z sosem śmietanowo-grzybowym lub pieczone w sosie pomidorowym. Popularne są również wersje z kaszą gryczaną lub jęczmienną.

Jak przygotować białą kiełbasę na wielkanocne śniadanie? Jeśli to zrobisz, będzie przepyszna

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Pochodzący z podlaskiej kuchni przepis na gołąbki nie jest skomplikowany. Robi się je szybko, a są bardzo smakowite. To świetna odmiana dla tradycyjnych gołąbków w sosie pomidorowym z farszem mięsnym i ryżem. Tak, tak - nie ma w nich ani mięsa, ani ryżu, a zachwycają głębokim smakiem. Podlaskie gołąbki przygotujemy z prostych składników, które mamy zawsze pod ręką. Są naprawdę pyszne.

Pachnący QUIZ o ziołach. Majeranek, szałwia, rumianek.. 100 proc. dla zaawansowanych

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zaskakujące gołąbki z Podlasia

Składniki

  • 1 główka białej kapusty
  • 1,5 kg ziemniaków
  • 1 szklanka bulionu
  • 2 ząbki czosnku
  • 350 g surowego wędzonego boczku,
  • 2 cebule,
  • 2 łyżki mąki,
  • 1 jajko,
  • sól, pieprz, szczypta majeranku, odrobina kminku, odrobina gałki muszkatołowej
  • kawałki słoniny to wyłożenia garnka.

Przygotowanie

Z kapusty wykrajamy głąb, oddzielamy liście, usuwamy twarde nerwy. Liście wkładamy do wrzątku i parzymy, aż zmiękną. Boczek kroimy w kostkę i smażymy na złoty kolor. Ziemniaki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce. Starte ziemniaki delikatnie solimy i odstawiamy na kilka minut. Potem odcedzamy na sitku płyn z ziemniaków - tej wody nie wylewamy, będzie nam potrzebna. Odciśnięte ziemniaki wkładamy do miski, dodajemy startą na tarce cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, połowę usmażonego boczku. Wbijamy jajko, doprawiamy masę solą, pieprzem i majerankiem. Dodajmy skrobię z wody po ziemniakach. Dokładnie mieszamy, aż powstanie jednolita masa. Na liście kapusty nakładamy porcje farszu i zawijamy jak typowe gołąbki. Formę smarujemy tłuszczem, możemy położyć w formie kilka cieniutko pokrojonych plasterków słoniny; na to kładziemy kilka liści kapusty, a potem układamy ciasno gołąbki. Wlewamy bulion i przykrywamy formę. Gołąbki z Podlasia pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C przez 40 minut. Sos możemy potem zagęścić mąką. Smacznego!