Ryby trzeba jeść. To pełnowartościowe białko i mnóstwo składników odżywczych. Ryby są cennym źródłem składników odżywczych, zwłaszcza kwasów omega-3, witamin i minerałów.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ta zupa jest pyszna i łatwo ją przygotować. Nie wymaga długiego gotowania. Składniki kupimy w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie. Kluczowe są tu przyprawy oraz dobre, świeże ryby. Majeranek, koper lub natka pietruszki to dodatki, które wzmocnią jej smak.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczna, orientalna zupa rybna

Składniki

1 kg filetów z białej ryby - np. dorsz

Opakowanie mrożonych warzyw - mieszanka chińska

1,5 litra bulionu warzywnego - może być woda

3 ząbki czosnku

2 łyżki przyprawy curry (lub trzy - zależy od indywidualnego smaku)

sól, ostra papryka, pieprz

łyżka koncentratu pomidorowego

szklanka mleka kokosowego

Przygotowanie

Rybę kroimy na kawałki. W głębokim garnku rozgrzewamy olej, wrzucamy mieszankę chińską. Podsmażamy. Po kilku minutach dodajemy rybę i dalej smażymy. Gdy ryba się podsmaży, wlewamy bulion, dodajemy koncentrat i curry. Gotujemy przez ok. kwadransa. Potem dodajemy mleko kokosowe, resztę przypraw i zagotowujemy. Zupę podajemy posypaną zieleniną, ze świeżą bagietką. Aromatyczna, orientalna zupa rybna gotowa.