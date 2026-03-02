Giouvetsi to tradycyjne greckie danie, które jest połączeniem gulaszu i makaronowej zapiekanki. Najczęściej przygotowywane jest z wołowiny, jagnięciny lub kurczaka. My proponujemy przyrządzić giouvetsi z wołowiny.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Giouvetsi to śródziemnomorski przysmak. Ta potrawa jest pożywna, aromatyczna i przygotowuje się ją dosyć szybko. Musi tylko podpiec się w piecu, ale wtedy możemy zająć się czymś innym. Giouvetsi przyrządza się z dodatkiem makaronu orzo, który wyglądem przypomina ziarenka ryżu. Do giouvetsi dodajemy też aromatyczne przyprawy, które nadają temu daniu grecki sznyt. W Grecji każdy ma swój sposób na przyrządzenie tego dania - jest tak, jak z naszym bigosem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rozpływający się w ustach zapiekany gulasz

Składniki

500 ml bulionu,

500 g mielonej wołowiny

300 g makaronu orzo

2 marchewki

cebula,

2 ząbki czosnku,

puszka pomidorów krojonych,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżeczka suszonego oregano,

łyżeczka suszonej mięty,

150 g sera typu feta

Przygotowanie

Cebulę obieramy i kroimy w piórka, czosnek obieramy i siekamy. Marchewkę obieramy i kroimy w talarki. W garnku na oliwie obsmażamy marchewkę, czosnek i cebulę. Dodajemy mięso i smażymy przez kilka minut. Do naczynia żaroodpornego wlewamy bulion i pomidory. Dodajemy przyprawy. Wrzucamy mięso orzo i mieszamy. Makaron orzo podsmażamy chwilę na oliwie. Potem wrzucamy do naczynia żaroodpornego. Teraz naczynie wędruje do piekarnika na 40 minut w temperaturze ok. 180 stopni. Przykrywamy zapiekankę folią aluminiową. Na 10 minut przed upływem tego czasu zdejmujemy folię i posypujemy zapiekankę pokruszonym serem. Giouvetsi, czyli zapiekany gulasz, można podawać. Smacznego!