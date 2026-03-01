Czy znamy kuchnię naszych południowych sąsiadów? Tak nie do końca. Na pewno smażony ser z frytkami i sosem tatarskim albo tzw. utopence, czyli marynowane parówki. Na niedzielny obiad proponujemy kotlety schabowe po czesku. Kotlety po czesku są soczyste, a ich oryginalna panierka - smakowita i chrupiąca.

Smaczny obiad dla rodziny

Na niedzielę przygotujmy kotlety schabowe. To prawdziwa petarda Kluczowa jest tu panierka - nietypowa, ale pyszna. Rozbite i odpowiednio przyprawione mięso jest tu otulone plackiem ziemniaczanym i tak usmażone. Do dzieła. Do kotletów schabowych po czesku wystarczy dodać sałatkę i np. ugotowaną brukselkę - mamy gotowy pyszny obiad.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlet po czesku od Jaśka Kuronia

Składniki

kilogram schabu

3 starte ziemniaki

1 jajko

1 łyżka musztardy

duży ząbek czosnku

75 ml mleka

2 łyżki mąki

sól, pieprz

olej do smażenia

Przygotowanie

Kroimy schab i rozbijamy na cienkie kotlety. Najlepiej to robić przez folię spożywczą. Mięso doprawiamy solą i pieprzem, smarujemy też musztardą wymieszaną z rozgniecionym ząbkiem czosnku. Ziemniaki obieramy, myjemy i ucieramy tak, jak na placki ziemniaczane. Starte ziemniaki przekładamy do miski, dodajemy mąkę, jajko i mleko. Doprawiamy solą i pieprzem. Mięso zanurzamy w cieście i smażymy na sporej ilości gorącego oleju na średnim ogniu. Kotlety mają być złociste. Kotlety schabowe po czesku gotowe. Smacznego.