Huspenina, czyli studzienina. Galareta z długo gotowanych kawałków wieprzowiny, które są pełne kolagenu. Do jej przygotowania potrzebny jest duży garnek, kilka podstawowych składników i 5 do 6 godzin wolnego czasu. Czesi za huspeniną przepadają. Huspenina to popularna czeska przekąska, w której znajdują się kawałki miękkiego mięsa wieprzowego wymieszane z drobno posiekanymi skórkami.

Eliksir młodości w przepysznej przekąsce

Wieprzowe ogony, nóżki, golonka i skóra przez smakoszy w Czechach są bardzo cenione. Do huspeniny dodaje się też czasem tzw. głowiznę. Wiele osób może uznać, że to niejadalne, ale te części wieprzowej tuszy mają bardzo wysoką zawartość kolagenu, czyli białka młodości. Kolagen wspiera zdrowie stawów, skóry i włosów oraz zatrzymuje proces starzenia się. Seniorzy powinni ten przysmak włączyć na stałe do swojego menu.

Czesi wiedzą, co dobre

Zamiast kupować drogie preparaty z kolagenem, lepiej przygotować huspeninę, czyli pyszną galaretę bez grama żelatyny w proszku. Wszystko naturalne i zdrowe. Regularnie jadana będzie zbawienna dla utrzymania elastyczności i nawilżenia skóry. Wspomoże też regenerację tkanek łącznych. Dzięki temu zupa ogonowa może być wartościowym elementem diety, szczególnie dla osób dbających o zdrowie kości i stawów.

Przepis na pyszną, kolagenową przekąskę - huspenina prosto z Czech

Huspenina wymaga przede wszystkim długiego gotowania na wolnym ogniu. Poza tym nie trzeba jej poświęcać zbyt wiele uwagi.

Składniki

1 kg nóżek wieprzowych,

1 kg golonki

400 g skórek wieprzowych,

400 g ogonków wieprzowych

duży por

średni seler

4 marchewki

1 cebula

główka czosnku

sól, pieprz, 3 liście laurowe, łyżeczka ziaren czarnego pieprzu, 6 kulek ziela angielskiego

Przygotowanie

Bierzemy duży garnek. Wrzucamy tam oczyszczone i pokrojone na mniejsze kawałki mięso. Obieramy włoszczyznę i wrzucamy do garnka. Dodajemy przyprawy i zalewamy wszystko wodą. Stawiamy na małym ogniu, przykrywamy i gotujemy przez ok. 5, 6 godzin. Gdy mięso będzie bardzo miękkie, wyjmujemy mięso i siekamy. Bierzemy miski i wkładamy tam porcje mięsa i zalewamy kolagenowym bulionem. Wstawia na ok. 12 godzin do lodówki. Huspenina gotowa. Podajemy ją polaną octem ze świeżym chlebem Smacznego!