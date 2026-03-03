- Składniki (1 rolada, ok. 10-12 plastrów)
- Przygotowanie masy jajecznej
- Przygotowanie warstwy serowej
- Formowanie rolady
- Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa do krojenia
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (1 rolada, ok. 10-12 plastrów)
- 400 g sera żółtego w kawałku (gouda, edamski, tylżycki)
- 4 jajka ugotowane na twardo
- 2-3 łyżki majonezu
- 1 łyżeczka musztardy
- 1 mały pęczek szczypiorku
- sól i pieprz do smaku
Ser powinien być dobrej jakości, nie może być suchy ani kruszący się.
Przygotowanie masy jajecznej
- Jajka drobno posiekać lub zetrzeć na tarce.
- Dodać majonez, musztardę i drobno posiekany szczypiorek.
- Doprawić solą i pieprzem.
Masa powinna być kremowa, ale zwarta, nie może być zbyt rzadka, bo wypłynie podczas zwijania.
Przygotowanie warstwy serowej
Ser zetrzeć na grubych oczkach.
Wyłożyć go równomiernie na papier do pieczenia, tworząc prostokąt (ok. 25 × 30 cm). Przykryć drugim arkuszem papieru.
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 8-10 minut, tylko do momentu, aż ser się roztopi i połączy w jednolitą warstwę. Nie powinien się rumienić.
Wyjąć i chwilę przestudzić, ma być elastyczny, ale nie gorący.
Formowanie rolady
- Zdjąć górny papier.
- Na ciepły ser równomiernie rozłożyć masę jajeczną, zostawiając około 1-2 cm wolnego brzegu.
- Z pomocą papieru delikatnie zwinąć całość w ciasną roladę.
- Zawinąć w papier lub folię spożywczą i włożyć do lodówki na minimum 3-4 godziny (najlepiej na noc).
Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa do krojenia
- jest dobrze schłodzona
- trzyma kształt
- kroi się w równe plastry bez rozpływania
Nóż warto lekko ogrzać w gorącej wodzie i wytrzeć przed krojeniem, plastry będą ładniejsze.
Najczęstsze błędy
- zbyt cienka warstwa sera - rolada pęka
- przegrzanie sera - robi się suchy i łamliwy
- zbyt rzadka masa jajeczna
- krojenie przed pełnym schłodzeniem
Jak podawać
Pokrojona w plastry, ułożona wachlarzowo na półmisku. Można udekorować szczypiorkiem lub listkami natki pietruszki. Dobrze komponuje się z wędlinami, jajkami faszerowanymi i ćwikłą.
To danie spokojne, eleganckie i bardzo praktyczne - przygotowane wcześniej, gotowe do podania bez stresu.
