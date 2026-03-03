- Składniki (4-6 porcji)
Składniki (4-6 porcji)
- 800 g-1 kg karczku wieprzowego
- 2-3 duże cebule
- sól i pieprz do smaku
- 2-3 łyżki smalcu lub oleju do podsmażenia
- 1 szklanka wody lub bulionu (jeśli był dostępny)
W PRL tłuszcz był kluczowy, mięso duszono często na smalcu, żeby było soczyste i aromatyczne.
Przygotowanie mięsa
Mięso pokroić w plastry lub większe kawałki. Oprószyć solą i pieprzem. Cebulę obrać i pokroić w piórka lub drobną kostkę, w zależności od dostępności czasu.
Duszenie
Na patelni lub w rondlu rozgrzać smalec/olej. Obsmażyć mięso z obu stron, aż lekko się zrumieni. Dodać cebulę i smażyć razem, aż stanie się szklista. Następnie podlać wodą lub bulionem, przykryć i dusić na małym ogniu około 45–60 minut, aż mięso będzie miękkie i aromatyczne.
Jak sprawdzić, czy karczek jest gotowy
Mięso powinno łatwo dać się przebić widelcem i być soczyste. Cebula powinna rozpaść się częściowo, tworząc lekko gęsty sos.
Najczęstsze błędy
- smażenie mięsa na zbyt dużym ogniu - mięso wysycha
- za mało tłuszczu - karczek staje się suchy
- duszenie bez przykrycia woda odparowuje, mięso twardnieje
Jak podawano w PRL
Ziemniaki gotowane lub puree oraz kiszona kapusta, najprostszy i najsmaczniejszy zestaw. Danie było tłuste, sycące i proste do przygotowania w domu lub w zakładowej stołówce.
