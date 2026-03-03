Dlaczego warto jeść brokuły?

Brokuły są bogate w witaminę C, witaminę K, błonnik oraz przeciwutleniacze. Wspierają odporność i mają korzystny wpływ na organizm. W formie kremu są lekkostrawne i łatwe do przygotowania, dlatego świetnie sprawdzają się w codziennej diecie.

Składniki

1 duży brokuł

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

1 średni ziemniak

1 litr bulionu

1 łyżka masła lub oliwy

2 łyżki śmietanki lub jogurtu (opcjonalnie)

sól i pieprz

szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie)

Przygotowanie krok po kroku

Podziel brokuł na różyczki, łodygę pokrój w kostkę. Posiekaj cebulę i czosnek. Zeszklij cebulę z czosnkiem na maśle. Dodaj ziemniaka i brokuł, zalej bulionem. Gotuj 15–20 minut do miękkości. Zblenduj na gładki krem i dopraw do smaku.

Jak podawać?

Zupę można podać z grzankami, pestkami dyni, startym serem lub odrobiną oliwy z oliwek.

Zupa krem z brokuła to szybkie, zdrowe i uniwersalne danie, które sprawdzi się w każdej kuchni.