Zupa krem z brokuła to idealna propozycja dla osób, które szukają szybkiego, lekkiego, a jednocześnie sycącego dania. Ma intensywny kolor, delikatną konsystencję i łagodny smak, który można wzbogacić dodatkami.
Dlaczego warto jeść brokuły?
Brokuły są bogate w witaminę C, witaminę K, błonnik oraz przeciwutleniacze. Wspierają odporność i mają korzystny wpływ na organizm. W formie kremu są lekkostrawne i łatwe do przygotowania, dlatego świetnie sprawdzają się w codziennej diecie.
Składniki
- 1 duży brokuł
- 1 mała cebula
- 1 ząbek czosnku
- 1 średni ziemniak
- 1 litr bulionu
- 1 łyżka masła lub oliwy
- 2 łyżki śmietanki lub jogurtu (opcjonalnie)
- sól i pieprz
- szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie)
Przygotowanie krok po kroku
- Podziel brokuł na różyczki, łodygę pokrój w kostkę.
- Posiekaj cebulę i czosnek.
- Zeszklij cebulę z czosnkiem na maśle.
- Dodaj ziemniaka i brokuł, zalej bulionem.
- Gotuj 15–20 minut do miękkości.
- Zblenduj na gładki krem i dopraw do smaku.
Jak podawać?
Zupę można podać z grzankami, pestkami dyni, startym serem lub odrobiną oliwy z oliwek.
Zupa krem z brokuła to szybkie, zdrowe i uniwersalne danie, które sprawdzi się w każdej kuchni.
