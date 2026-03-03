Dlaczego warto jeść brokuły?

Brokuły są bogate w witaminę C, witaminę K, błonnik oraz przeciwutleniacze. Wspierają odporność i mają korzystny wpływ na organizm. W formie kremu są lekkostrawne i łatwe do przygotowania, dlatego świetnie sprawdzają się w codziennej diecie.

Reklama

Składniki

  • 1 duży brokuł
  • 1 mała cebula
  • 1 ząbek czosnku
  • 1 średni ziemniak
  • 1 litr bulionu
  • 1 łyżka masła lub oliwy
  • 2 łyżki śmietanki lub jogurtu (opcjonalnie)
  • sól i pieprz
  • szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie)

Przygotowanie krok po kroku

  1. Podziel brokuł na różyczki, łodygę pokrój w kostkę.
  2. Posiekaj cebulę i czosnek.
  3. Zeszklij cebulę z czosnkiem na maśle.
  4. Dodaj ziemniaka i brokuł, zalej bulionem.
  5. Gotuj 15–20 minut do miękkości.
  6. Zblenduj na gładki krem i dopraw do smaku.

Jak podawać?

Zupę można podać z grzankami, pestkami dyni, startym serem lub odrobiną oliwy z oliwek.

Zupa krem z brokuła to szybkie, zdrowe i uniwersalne danie, które sprawdzi się w każdej kuchni.