Jak mówią dietetycy, szpinak jest wprost nieoceniony. Ma np. tyle samo wapnia co mleko i mnóstwo antyoksydantów.
Zapomniany i cenny szpinak
Wracamy do warzyw, które przez dłuższy czas były w cieniu modnych i drogich superfoods. Wśród tych zapomnianych i niedocenionych jest szpinak (Spinacia oleracea L.) - warzywo liściaste o wyjątkowych walorach odżywczych, które potwierdzono w licznych badaniach.
Wartości odżywcze szpinaku
Szpinak jest niskokaloryczny, ale niezwykle bogaty w składniki odżywcze. 100 g świeżych liści to zaledwie ok. 23 kcal. Jest to prawdziwa bomba witaminowa, żadne suplementy tego nie zastąpią.
- W 100 g szpinaku zawiera: Witamina K1 – 482 μg (ponad 400% RWS)
- Witamina A (z beta-karotenu) – 469 μg
- Witamina C – 28 mg
- Witamina E – 2 mg
- Kwas foliowy – 194 μg
- Magnez – 79 mg
- Żelazo – 2,7 mg
- Potas – 558 mg
- Błonnik – 2,2 g
- Szpinak zawiera również chlorofil, luteinę, zeaksantynę oraz flawonoidy i inne antyoksydanty. To jeden z najlepiej zbilansowanych liściastych produktów roślinnych, dostępnych na rynku.
Sposoby na pyszny szpinak
Szpinak warzywny znany był już w starożytnej Persji, a do Europy trafił mniej więcej 1000 lat temu przywieziony przez arabskich kupców. Dania ze szpinakiem popularne są w wielu krajach. Szpinak jest pełen smaku, jeśli dobrze go przygotować. Niespodziewanie dla siebie możecie się stać fanami tego warzywa. Podajemy dwa przepisy - jeden z kuchni indyjskiej, drugi - z kuchni Bliskiego Wschodu.
Przepis na pyszny szpinak z Indii - saag bahji
Składniki
- 500 g świeżego szpinaku lub opakowanie mrożonego szpinaku w liściach
- cebula czerwona (może być inna)
- 4 ząbki czosnku
- ćwierć łyżeczki płatków chili lub pół łyżeczki ostrej papryki
- 3 łyżki oleju roślinnego
- 1 łyżeczka przyprawy curry
- pół łyżeczki kuminu
- pół łyżeczki imbiru
- sól, pieprz do smaku
- 2 łyżki mleczka kokosowego
Przygotowanie
Cebulę kroimy w cieniutkie półplasterki. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę. Dusimy aż się zeszkli. Potem dodajemy wszystkie suche przyprawy. Jeszcze chwilę dusimy i dodajemy czosnek. Potem dodajemy szpinak surowy lub rozmrożony szpinak. Solimy do smaku i dalej dusimy aż szpinak zmięknie. Na koniec mleczko kokosowe i przyprawiamy do smaku. Taki szpinak po indyjsku można podać np. jako dodatek do drugiego dania. Smakuje z jajkiem sadzonym lub z ryżem.
Przepis z Bliskiego Wschodu ze szpinakiem - zielo na szakszuka
Składniki
- 4 jajka
- 400 g świeżego szpinaku (lub opakowanie mrożonego liściastego - rozmrożonego)
- pęczek szczypiorku
- 3 ząbki czosnku
- pół zielonej papryki
- mała cebula
- sól, pieprz, gałka muszkatołowa – do smaku
- pół łyżeczki ostrej papryki
- oliwa - 3 łyżki lub masło klarowane
Przygotowanie
Na patelni rozgrzewamy olej lub masło. Dodajemy posiekane warzywa i dusimy pod przykrywką do miękkości. Mieszamy, żeby smaki się połączyły. Dodajemy przyprawy. Potem delikatnie rozgarniamy szpinak na patelni - robimy cztery dołki i w każdy wbijamy jajko. Przykrywamy patelnię pokrywką i smażymy na małym ogniu przez kilka minut, aż białka jajek się zetną, a żółtka pozostaną lekko płynne. Zielona szakszuka gotowa.
