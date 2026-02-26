rozwiń

Składniki (4-6 porcji)

  • 1 kaczka (ok. 2-2,5 kg)
  • 3-4 jabłka, najlepiej słodko-kwaśne, obrane i pokrojone w ćwiartki
  • 1 szklanka suszonej żurawiny
  • 1 cebula, pokrojona w piórka
  • sól i pieprz do smaku
  • 1 łyżeczka majeranku lub tymianku
  • 2 łyżki masła lub oleju do nacierania kaczki
  • 1/2 szklanki wody lub bulionu do podlewania
Jabłka i żurawina podkreślają naturalny smak kaczki, nadając jej lekko słodko-kwaśny aromat, który świetnie komponuje się z pieczonym mięsem.

Przygotowanie mięsa

Oczyść kaczkę z nadmiaru tłuszczu i błon, osusz papierowym ręcznikiem. Natrzyj ją solą, pieprzem i majerankiem, a następnie odstaw na około 30 minut w chłodne miejsce. Jabłka przekrój na ćwiartki, żurawinę przepłucz, cebulę pokrój w piórka.

Nadziewaj kaczkę jabłkami i częścią żurawiny, a resztę ułóż w naczyniu wokół mięsa. Posmaruj kaczkę masłem lub olejem, aby skórka była chrupiąca i złocista.

Pieczenie

Rozgrzej piekarnik do 160-170°C. Kaczkę piecz w naczyniu żaroodpornym przez około 2-2,5 godziny, podlewając od czasu do czasu wodą lub bulionem, aby mięso pozostało soczyste. Na ostatnie 20-30 minut zwiększ temperaturę do 180°C, aby skórka ładnie się zarumieniła.

Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe

  • skórka złocista i chrupiąca
  • mięso soczyste, łatwo odchodzi od kości
  • jabłka miękkie, żurawina aromatyczna

Najczęstsze błędy

  • zbyt wysoka temperatura - mięso wysuszone
  • brak podlewania - kaczka twarda i sucha
  • zbyt duża ilość owoców w środku - mięso może się nie upiec równomiernie

Jak podawać

  • Na ciepło: z pieczonymi ziemniakami, marchewką i sosem pieczeniowym lub sokiem z pieczenia
  • Na zimno: pokrojone w plastry na półmisku w towarzystwie sałatek i innych mięs - efektowne i odświętne

Kaczka po polsku z jabłkami i żurawiną łączy tradycję, aromat i elegancję, to danie, które zawsze robi wrażenie na gościach.