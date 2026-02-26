- Składniki (4-6 porcji)
- Przygotowanie mięsa
- Pieczenie
- Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
- 1 kaczka (ok. 2-2,5 kg)
- 3-4 jabłka, najlepiej słodko-kwaśne, obrane i pokrojone w ćwiartki
- 1 szklanka suszonej żurawiny
- 1 cebula, pokrojona w piórka
- sól i pieprz do smaku
- 1 łyżeczka majeranku lub tymianku
- 2 łyżki masła lub oleju do nacierania kaczki
- 1/2 szklanki wody lub bulionu do podlewania
Jabłka i żurawina podkreślają naturalny smak kaczki, nadając jej lekko słodko-kwaśny aromat, który świetnie komponuje się z pieczonym mięsem.
Przygotowanie mięsa
Oczyść kaczkę z nadmiaru tłuszczu i błon, osusz papierowym ręcznikiem. Natrzyj ją solą, pieprzem i majerankiem, a następnie odstaw na około 30 minut w chłodne miejsce. Jabłka przekrój na ćwiartki, żurawinę przepłucz, cebulę pokrój w piórka.
Nadziewaj kaczkę jabłkami i częścią żurawiny, a resztę ułóż w naczyniu wokół mięsa. Posmaruj kaczkę masłem lub olejem, aby skórka była chrupiąca i złocista.
Pieczenie
Rozgrzej piekarnik do 160-170°C. Kaczkę piecz w naczyniu żaroodpornym przez około 2-2,5 godziny, podlewając od czasu do czasu wodą lub bulionem, aby mięso pozostało soczyste. Na ostatnie 20-30 minut zwiększ temperaturę do 180°C, aby skórka ładnie się zarumieniła.
Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe
- skórka złocista i chrupiąca
- mięso soczyste, łatwo odchodzi od kości
- jabłka miękkie, żurawina aromatyczna
Najczęstsze błędy
- zbyt wysoka temperatura - mięso wysuszone
- brak podlewania - kaczka twarda i sucha
- zbyt duża ilość owoców w środku - mięso może się nie upiec równomiernie
Jak podawać
- Na ciepło: z pieczonymi ziemniakami, marchewką i sosem pieczeniowym lub sokiem z pieczenia
- Na zimno: pokrojone w plastry na półmisku w towarzystwie sałatek i innych mięs - efektowne i odświętne
Kaczka po polsku z jabłkami i żurawiną łączy tradycję, aromat i elegancję, to danie, które zawsze robi wrażenie na gościach.
