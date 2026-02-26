Składniki (4-6 porcji)

1 kaczka (ok. 2-2,5 kg)

3-4 jabłka, najlepiej słodko-kwaśne, obrane i pokrojone w ćwiartki

1 szklanka suszonej żurawiny

1 cebula, pokrojona w piórka

sól i pieprz do smaku

1 łyżeczka majeranku lub tymianku

2 łyżki masła lub oleju do nacierania kaczki

1/2 szklanki wody lub bulionu do podlewania

Jabłka i żurawina podkreślają naturalny smak kaczki, nadając jej lekko słodko-kwaśny aromat, który świetnie komponuje się z pieczonym mięsem.

Przygotowanie mięsa

Oczyść kaczkę z nadmiaru tłuszczu i błon, osusz papierowym ręcznikiem. Natrzyj ją solą, pieprzem i majerankiem, a następnie odstaw na około 30 minut w chłodne miejsce. Jabłka przekrój na ćwiartki, żurawinę przepłucz, cebulę pokrój w piórka.

Nadziewaj kaczkę jabłkami i częścią żurawiny, a resztę ułóż w naczyniu wokół mięsa. Posmaruj kaczkę masłem lub olejem, aby skórka była chrupiąca i złocista.

Pieczenie

Rozgrzej piekarnik do 160-170°C. Kaczkę piecz w naczyniu żaroodpornym przez około 2-2,5 godziny, podlewając od czasu do czasu wodą lub bulionem, aby mięso pozostało soczyste. Na ostatnie 20-30 minut zwiększ temperaturę do 180°C, aby skórka ładnie się zarumieniła.

Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe

skórka złocista i chrupiąca

mięso soczyste, łatwo odchodzi od kości

od kości jabłka miękkie, żurawina aromatyczna

Najczęstsze błędy

zbyt wysoka temperatura - mięso wysuszone

brak podlewania - kaczka twarda i sucha

zbyt duża ilość owoców w środku - mięso może się nie upiec równomiernie

Jak podawać

Na ciepło: z pieczonymi ziemniakami, marchewką i sosem pieczeniowym lub sokiem z pieczenia

Na zimno: pokrojone w plastry na półmisku w towarzystwie sałatek i innych mięs - efektowne i odświętne

Kaczka po polsku z jabłkami i żurawiną łączy tradycję, aromat i elegancję, to danie, które zawsze robi wrażenie na gościach.