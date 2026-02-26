Skąd pochodzą churros?

Churros wywodzą się z Hiszpanii i Portugalii, ale dużą popularność zdobyły również w Ameryce Łacińskiej. Tradycyjnie podawane są jako przekąska do gorącej czekolady.

Reklama

Składniki

  • 250 ml wody
  • 100 g masła
  • 150 g mąki pszennej
  • 3 jajka
  • szczypta soli
  • olej do smażenia

Do obtoczenia:

  • 4 łyżki cukru
  • 1 łyżeczka cynamonu

Przygotowanie krok po kroku

  1. Zagotuj wodę z masłem i solą.
  2. Wsyp mąkę i energicznie wymieszaj.
  3. Podgrzewaj, aż ciasto zacznie odchodzić od ścianek.
  4. Ostudź i dodawaj po jednym jajku.
  5. Przełóż do rękawa cukierniczego.
  6. Wyciskaj paski ciasta na rozgrzany olej (170–175°C).
  7. Smaż na złoty kolor i odsącz.
  8. Obtocz w cukrze z cynamonem.

Idealne churros powinny być chrupiące z zewnątrz i delikatne w środku. To deser, który zachwyci domowników i gości.