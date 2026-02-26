Złociste, oprószone cukrem i cynamonem, podawane z gęstą czekoladą – churros to jeden z najbardziej rozpoznawalnych deserów świata. Sekret tkwi w odpowiednim cieście i właściwej temperaturze smażenia.
Skąd pochodzą churros?
Churros wywodzą się z Hiszpanii i Portugalii, ale dużą popularność zdobyły również w Ameryce Łacińskiej. Tradycyjnie podawane są jako przekąska do gorącej czekolady.
Składniki
- 250 ml wody
- 100 g masła
- 150 g mąki pszennej
- 3 jajka
- szczypta soli
- olej do smażenia
Do obtoczenia:
- 4 łyżki cukru
- 1 łyżeczka cynamonu
Przygotowanie krok po kroku
- Zagotuj wodę z masłem i solą.
- Wsyp mąkę i energicznie wymieszaj.
- Podgrzewaj, aż ciasto zacznie odchodzić od ścianek.
- Ostudź i dodawaj po jednym jajku.
- Przełóż do rękawa cukierniczego.
- Wyciskaj paski ciasta na rozgrzany olej (170–175°C).
- Smaż na złoty kolor i odsącz.
- Obtocz w cukrze z cynamonem.
Idealne churros powinny być chrupiące z zewnątrz i delikatne w środku. To deser, który zachwyci domowników i gości.
