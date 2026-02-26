Skąd pochodzą churros?

Churros wywodzą się z Hiszpanii i Portugalii, ale dużą popularność zdobyły również w Ameryce Łacińskiej. Tradycyjnie podawane są jako przekąska do gorącej czekolady.

Składniki

250 ml wody

100 g masła

150 g mąki pszennej

3 jajka

szczypta soli

olej do smażenia

Do obtoczenia:

4 łyżki cukru

1 łyżeczka cynamonu

Przygotowanie krok po kroku

Zagotuj wodę z masłem i solą. Wsyp mąkę i energicznie wymieszaj. Podgrzewaj, aż ciasto zacznie odchodzić od ścianek. Ostudź i dodawaj po jednym jajku. Przełóż do rękawa cukierniczego. Wyciskaj paski ciasta na rozgrzany olej (170–175°C). Smaż na złoty kolor i odsącz. Obtocz w cukrze z cynamonem.

Idealne churros powinny być chrupiące z zewnątrz i delikatne w środku. To deser, który zachwyci domowników i gości.