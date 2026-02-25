- Składniki (6-8 porcji)
- Przygotowanie mięsa
- Pieczenie
- Jak sprawdzić, czy szynka jest gotowa
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Największa zaleta? Jednego dnia podajesz ją na gorąco z sosem, a następnego kroisz cienko na półmisek i nadal smakuje świetnie.
Składniki (6-8 porcji)
- 1,5-2 kg surowej szynki wieprzowej
- 3-4 ząbki czosnku
- 1 łyżka suszonego majeranku
- 1 łyżka miodu
- 1 łyżka musztardy (opcjonalnie)
- 1 łyżeczka soli
- ½ łyżeczki świeżo mielonego pieprzu
- ½ szklanki wody lub bulionu
Dobra jakość mięsa to podstawa, szynka powinna być zwarta, jasnoróżowa, bez nadmiaru wody.
Przygotowanie mięsa
Szynkę osuszyć. Czosnek pokroić w cienkie słupki. Ostrym nożem zrobić w mięsie niewielkie nacięcia i wcisnąć w nie czosnek, równomiernie po całej powierzchni.
W miseczce wymieszać miód, majeranek, sól, pieprz i opcjonalnie musztardę. Tą mieszanką dokładnie natrzeć mięso.
Odstawić na minimum godzinę (a najlepiej na kilka godzin) do lodówki, aby aromaty się połączyły.
Pieczenie
Piekarnik nagrzać do 170°C.
Szynkę przełożyć do naczynia żaroodpornego, wlać na dno wodę lub bulion.
Piec około 1,5-2 godziny (orientacyjnie 1 godzina na każdy kilogram mięsa), podlewając co jakiś czas powstałym sosem.
Na ostatnie 20 minut można zwiększyć temperaturę do 180°C, aby wierzch lekko się skarmelizował.
Po upieczeniu mięso powinno odpocząć minimum 15-20 minut przed krojeniem, wtedy zachowa soki.
Jak sprawdzić, czy szynka jest gotowa
- po nakłuciu wypływa klarowny sok
- mięso jest sprężyste, ale miękkie
- powierzchnia ma złocisty kolor
Jeśli masz termometr, temperatura wewnątrz powinna wynosić około 68–70°C.
Najczęstsze błędy
- zbyt wysoka temperatura - mięso staje się suche
- brak odpoczynku po pieczeniu - soki wypływają przy krojeniu
- za mało przypraw - szynka jest wtedy mdła
Jak podawać
Na ciepło: pokrojona w grube plastry, polana sosem z pieczenia, z ziemniakami lub kluskami.
Na zimno: cienko krojona, ułożona na półmisku z jajkami, chrzanem i ćwikłą. Smakuje jeszcze lepiej następnego dnia.
To danie, które nie wymaga komplikacji, dobra jakość mięsa, spokojne pieczenie i odrobina cierpliwości wystarczą, by efekt był naprawdę świąteczny.
