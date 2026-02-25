Największa zaleta? Jednego dnia podajesz ją na gorąco z sosem, a następnego kroisz cienko na półmisek i nadal smakuje świetnie.

Składniki (6-8 porcji)

1,5-2 kg surowej szynki wieprzowej

3-4 ząbki czosnku

1 łyżka suszonego majeranku

1 łyżka miodu

1 łyżka musztardy (opcjonalnie)

1 łyżeczka soli

½ łyżeczki świeżo mielonego pieprzu

½ szklanki wody lub bulionu

Dobra jakość mięsa to podstawa, szynka powinna być zwarta, jasnoróżowa, bez nadmiaru wody.

Przygotowanie mięsa

Szynkę osuszyć. Czosnek pokroić w cienkie słupki. Ostrym nożem zrobić w mięsie niewielkie nacięcia i wcisnąć w nie czosnek, równomiernie po całej powierzchni.

W miseczce wymieszać miód, majeranek, sól, pieprz i opcjonalnie musztardę. Tą mieszanką dokładnie natrzeć mięso.

Odstawić na minimum godzinę (a najlepiej na kilka godzin) do lodówki, aby aromaty się połączyły.

Pieczenie

Piekarnik nagrzać do 170°C.

Szynkę przełożyć do naczynia żaroodpornego, wlać na dno wodę lub bulion.

Piec około 1,5-2 godziny (orientacyjnie 1 godzina na każdy kilogram mięsa), podlewając co jakiś czas powstałym sosem.

Na ostatnie 20 minut można zwiększyć temperaturę do 180°C, aby wierzch lekko się skarmelizował.

Po upieczeniu mięso powinno odpocząć minimum 15-20 minut przed krojeniem, wtedy zachowa soki.

Jak sprawdzić, czy szynka jest gotowa

po nakłuciu wypływa klarowny sok

mięso jest sprężyste , ale miękkie

, ale miękkie powierzchnia ma złocisty kolor

Jeśli masz termometr, temperatura wewnątrz powinna wynosić około 68–70°C.

Najczęstsze błędy

zbyt wysoka temperatura - mięso staje się suche

brak odpoczynku po pieczeniu - soki wypływają przy krojeniu

za mało przypraw - szynka jest wtedy mdła

Jak podawać

Na ciepło: pokrojona w grube plastry, polana sosem z pieczenia, z ziemniakami lub kluskami.

Na zimno: cienko krojona, ułożona na półmisku z jajkami, chrzanem i ćwikłą. Smakuje jeszcze lepiej następnego dnia.

To danie, które nie wymaga komplikacji, dobra jakość mięsa, spokojne pieczenie i odrobina cierpliwości wystarczą, by efekt był naprawdę świąteczny.