Składniki (4–6 porcji)
- 1-1,2 kg surowej białej kiełbasy
- 3-4 duże cebule
- 1 szklanka jasnego piwa
- 1 łyżeczka majeranku
- 1 łyżeczka musztardy (opcjonalnie)
- sól i świeżo mielony pieprz
- 1 łyżka oleju lub masła
Cebula jest tu równie ważna jak kiełbasa - podczas pieczenia mięknie, nabiera słodyczy i zamienia się w naturalny sos.
Przygotowanie
Cebulę pokroić w grube piórka. Naczynie żaroodporne delikatnie natłuścić i wyłożyć połową cebuli.
Kiełbasę można zostawić w całości lub podzielić na mniejsze kawałki. Ułożyć ją na cebuli, oprószyć pieprzem i majerankiem. Jeśli używamy musztardy, lekko posmarować wierzch kiełbasy cienką warstwą.
Przykryć pozostałą cebulą i całość zalać piwem.
Pieczenie
- Piekarnik nagrzać do 180°C.
- Piec około 45-60 minut. W połowie czasu można delikatnie obrócić kiełbasę, aby równomiernie się przyrumieniła.
- Pod koniec pieczenia warto odkryć naczynie (jeśli było przykryte), by kiełbasa lekko się zarumieniła, a cebula skarmelizowała.
Jak sprawdzić, czy danie jest gotowe
- kiełbasa jest jędrna i lekko rumiana
- po nakłuciu wypływa klarowny sok
- cebula jest miękka i szklista, tworzy naturalny sos
Najczęstsze błędy
- zbyt wysoka temperatura - kiełbasa pęka i wysycha
- brak przykrycia na początku pieczenia - cebula może się przypalić
- zbyt mało cebuli - sos będzie ubogi
Jak podawać
Na ciepło: z puree ziemniaczanym, świeżym chlebem lub ćwikłą z chrzanem.
Na zimno: pokrojoną w plastry, z dodatkiem chrzanu, musztardy i marynowanej cebuli, świetna na świąteczny półmisek.
To danie nie potrzebuje komplikacji. Dobra kiełbasa, spokojne pieczenie i cierpliwość, reszta robi się sama.
