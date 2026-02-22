Składniki (4–6 porcji)

1-1,2 kg surowej białej kiełbasy

3-4 duże cebule

1 szklanka jasnego piwa

1 łyżeczka majeranku

1 łyżeczka musztardy (opcjonalnie)

sól i świeżo mielony pieprz

1 łyżka oleju lub masła

Cebula jest tu równie ważna jak kiełbasa - podczas pieczenia mięknie, nabiera słodyczy i zamienia się w naturalny sos.

Przygotowanie

Cebulę pokroić w grube piórka. Naczynie żaroodporne delikatnie natłuścić i wyłożyć połową cebuli.

Kiełbasę można zostawić w całości lub podzielić na mniejsze kawałki. Ułożyć ją na cebuli, oprószyć pieprzem i majerankiem. Jeśli używamy musztardy, lekko posmarować wierzch kiełbasy cienką warstwą.

Przykryć pozostałą cebulą i całość zalać piwem.

Pieczenie

Piekarnik nagrzać do 180°C. Piec około 45-60 minut. W połowie czasu można delikatnie obrócić kiełbasę, aby równomiernie się przyrumieniła. Pod koniec pieczenia warto odkryć naczynie (jeśli było przykryte), by kiełbasa lekko się zarumieniła, a cebula skarmelizowała.

Jak sprawdzić, czy danie jest gotowe

kiełbasa jest jędrna i lekko rumiana

po nakłuciu wypływa klarowny sok

cebula jest miękka i szklista, tworzy naturalny sos

Najczęstsze błędy

zbyt wysoka temperatura - kiełbasa pęka i wysycha

- kiełbasa pęka i wysycha brak przykrycia na początku pieczenia - cebula może się przypalić

zbyt mało cebuli - sos będzie ubogi

Jak podawać

Na ciepło: z puree ziemniaczanym, świeżym chlebem lub ćwikłą z chrzanem.

Na zimno: pokrojoną w plastry, z dodatkiem chrzanu, musztardy i marynowanej cebuli, świetna na świąteczny półmisek.

To danie nie potrzebuje komplikacji. Dobra kiełbasa, spokojne pieczenie i cierpliwość, reszta robi się sama.