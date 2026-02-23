- Składniki (4-6 porcji)
- Przygotowanie mięsa
- Pieczenie
- Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (4-6 porcji)
- 1 udziec jagnięcy (ok. 1,2-1,5 kg)
- 3-4 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę
- 2 łyżki oliwy lub masła
- 1 łyżeczka soli
- 1/2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu
- 1 łyżeczka suszonego rozmarynu lub 2 gałązki świeżego
- 1 łyżeczka tymianku
- 1 cytryna (opcjonalnie, sok i skórka)
- 1 szklanka bulionu lub wody do podlewania
Aromatyczne zioła i czosnek podkreślają delikatny smak jagnięciny, a powolne pieczenie gwarantuje soczystość mięsa.
Przygotowanie mięsa
Najpierw oczyść udziec jagnięcy z nadmiaru tłuszczu i błon. Natrzyj go solą, pieprzem, czosnkiem, ziołami i skórką cytrynową, a jeśli lubisz, skrop odrobiną soku z cytryny, to wzmocni aromat i nada lekką świeżość. Mięso warto odstawić na minimum 12 godzin w lodówce, aby przyprawy dobrze wniknęły w strukturę mięsa.
Pieczenie
Rozgrzej piekarnik do 160-170°C. Udziec umieść w naczyniu żaroodpornym, skrop oliwą lub połóż kilka plasterków masła na wierzchu. Piecz powoli przez około 90-120 minut, podlewając od czasu do czasu bulionem lub wodą, aby mięso pozostało soczyste. Zbyt wysoka temperatura może wysuszyć jagnięcinę, dlatego cierpliwość jest kluczem.
Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe
Mięso powinno być miękkie i soczyste, a powierzchnia złocista i aromatyczna. Po przekrojeniu soczysty sok powinien wypływać delikatnie, a mięso łatwo odchodzić od kości.
Najczęstsze błędy
- pieczenie w zbyt wysokiej temperaturze - mięso twarde i suche
- brak podlewania - udziec traci soczystość
- niedoprawienie - charakterystyczny smak jagnięciny wymaga prostych przypraw i ziół
Jak podawać
- Na ciepło: z młodymi ziemniakami, pieczonymi warzywami i sosem z pieczenia - klasyczny rodzinny obiad
- Na zimno: pokrojone w plastry na półmisku, w towarzystwie sałatek i innych mięs - idealne jako część wielkanocnego stołu
Udziec jagnięcy jest nie tylko smaczny, ale też efektowny. Po przekrojeniu na talerzu ukazuje delikatne mięso i soczystą strukturę, która zachwyca gości i domowników.
