Składniki (4-6 porcji)

1 udziec jagnięcy (ok. 1,2-1,5 kg)

(ok. 1,2-1,5 kg) 3-4 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę

2 łyżki oliwy lub masła

1 łyżeczka soli

1/2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu

1 łyżeczka suszonego rozmarynu lub 2 gałązki świeżego

1 łyżeczka tymianku

1 cytryna (opcjonalnie, sok i skórka)

1 szklanka bulionu lub wody do podlewania

Reklama

Aromatyczne zioła i czosnek podkreślają delikatny smak jagnięciny, a powolne pieczenie gwarantuje soczystość mięsa.

Przygotowanie mięsa

Najpierw oczyść udziec jagnięcy z nadmiaru tłuszczu i błon. Natrzyj go solą, pieprzem, czosnkiem, ziołami i skórką cytrynową, a jeśli lubisz, skrop odrobiną soku z cytryny, to wzmocni aromat i nada lekką świeżość. Mięso warto odstawić na minimum 12 godzin w lodówce, aby przyprawy dobrze wniknęły w strukturę mięsa.

Pieczenie

Rozgrzej piekarnik do 160-170°C. Udziec umieść w naczyniu żaroodpornym, skrop oliwą lub połóż kilka plasterków masła na wierzchu. Piecz powoli przez około 90-120 minut, podlewając od czasu do czasu bulionem lub wodą, aby mięso pozostało soczyste. Zbyt wysoka temperatura może wysuszyć jagnięcinę, dlatego cierpliwość jest kluczem.

Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe

Mięso powinno być miękkie i soczyste, a powierzchnia złocista i aromatyczna. Po przekrojeniu soczysty sok powinien wypływać delikatnie, a mięso łatwo odchodzić od kości.

Najczęstsze błędy

pieczenie w zbyt wysokiej temperaturze - mięso twarde i suche

brak podlewania - udziec traci soczystość

- udziec traci soczystość niedoprawienie - charakterystyczny smak jagnięciny wymaga prostych przypraw i ziół

Jak podawać

Na ciepło: z młodymi ziemniakami, pieczonymi warzywami i sosem z pieczenia - klasyczny rodzinny obiad

Na zimno: pokrojone w plastry na półmisku, w towarzystwie sałatek i innych mięs - idealne jako część wielkanocnego stołu

Udziec jagnięcy jest nie tylko smaczny, ale też efektowny. Po przekrojeniu na talerzu ukazuje delikatne mięso i soczystą strukturę, która zachwyca gości i domowników.