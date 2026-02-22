Pieczone żeberka są bardzo proste w przygotowaniu - naprawdę nie ma się czego bać. Kuchnia chińska ma od dawna rzesze amatorów w Polsce. Ten przepis, który podajemy, jest inspirowany kuchnią chińską. Sos to połączenie różnych smaków - słodkiego, kwaśnego i gorzkiego. Głębi dodają mu sos sojowy i przyprawy.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Żeberka wieprzowe mogą być elementem zdrowej diety. Są bogatym źródłem pełnowartościowego białka oraz żelaza, cynku oraz witamin z grupy B, wspierających regenerację mięśni i układ nerwowy. Nie jest to też drogi rodzaj mięsa. Z kolei sos pomidorowy zawiera cenny likopen. Żeberkapo chińsku będą świetnie smakowały z makaronem lub ryżem.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - żeberka po chińsku w aromatycznym sosie

Składniki

1 kg żeberek wieprzowych

3 łyżki octu ryżowego

3 łyżki sosu sojowego

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki chili

pół łyżeczki rozgniecionego w moździerzu ziela angielskiego

świeży imbir wielkości kciuka, obrany i pokrojony na cienkie plasterki

3 łyżki miodu płynnego

1 laska cynamonu pokruszona w moździerzu

2 łyżki oleju

1 łyżka pasty sezamowej

2 szalotki

Przygotowanie

Mieszamy wszystkie przyprawy, olej, miód, ocet, przeciśnięty przez praskę czosnek i starty na tarce imbir. Robimy z tego pastę. Żeberka kroimy na mniejsze kawałki, wrzucamy do wrzątku na 2 minuty. Wyjmujemy, osuszamy i nacieramy marynatą. Żeberka wkładamy do miski , którą szczelnie przykrywamy - np. folią spożywczą - i odstawiamy na kilka godzin do lodówki. Potem układamy żeberka na blasze do pieczenia, polewamy marynatą i przykrywamy folią aluminiową. Pieczemy przez godzinę w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Potem zdejmujemy folią i dopiekamy żeberka przez ok. 15 minut. Żeberka po chińsku w aromatycznym sosie gotowe.