Pieczone żeberka są bardzo proste w przygotowaniu - naprawdę nie ma się czego bać. Kuchnia chińska ma od dawna rzesze amatorów w Polsce. Ten przepis, który podajemy, jest inspirowany kuchnią chińską. Sos to połączenie różnych smaków - słodkiego, kwaśnego i gorzkiego. Głębi dodają mu sos sojowy i przyprawy.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Żeberka wieprzowe mogą być elementem zdrowej diety. Są bogatym źródłem pełnowartościowego białka oraz żelaza, cynku oraz witamin z grupy B, wspierających regenerację mięśni i układ nerwowy. Nie jest to też drogi rodzaj mięsa. Z kolei sos pomidorowy zawiera cenny likopen. Żeberkapo chińsku będą świetnie smakowały z makaronem lub ryżem.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - żeberka po chińsku w aromatycznym sosie
Składniki
- 1 kg żeberek wieprzowych
- 3 łyżki octu ryżowego
- 3 łyżki sosu sojowego
- 2 ząbki czosnku
- pół łyżeczki chili
- pół łyżeczki rozgniecionego w moździerzu ziela angielskiego
- świeży imbir wielkości kciuka, obrany i pokrojony na cienkie plasterki
- 3 łyżki miodu płynnego
- 1 laska cynamonu pokruszona w moździerzu
- 2 łyżki oleju
- 1 łyżka pasty sezamowej
- 2 szalotki
Przygotowanie
Mieszamy wszystkie przyprawy, olej, miód, ocet, przeciśnięty przez praskę czosnek i starty na tarce imbir. Robimy z tego pastę. Żeberka kroimy na mniejsze kawałki, wrzucamy do wrzątku na 2 minuty. Wyjmujemy, osuszamy i nacieramy marynatą. Żeberka wkładamy do miski , którą szczelnie przykrywamy - np. folią spożywczą - i odstawiamy na kilka godzin do lodówki. Potem układamy żeberka na blasze do pieczenia, polewamy marynatą i przykrywamy folią aluminiową. Pieczemy przez godzinę w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Potem zdejmujemy folią i dopiekamy żeberka przez ok. 15 minut. Żeberka po chińsku w aromatycznym sosie gotowe.
