Na sobotni obiad przygotujemy danie, które zachwyca prostotą. Użyjemy schabu, ale nie będzie to tradycyjny kotlet schabowy - smakowity, choć ciężkostrawny. Mięso będzie lekkie i aromatyczne. Można powiedzieć, że dietetyczne. Zapraszamy do przygotowania kruchego schabu w kremowym sosie chrzanowym.

Jakie wartości ma schab?

Schab wieprzowy wcale nie jest sam w sobie bardzo kaloryczny. 100 g surowego schabu to 128 kcal oraz 24 g białka i 4 g tłuszczu. Oczywiście, jeśli go usmażymy lub podamy z tłustymi dodatkami, te wartości mocno wzrosną. Co ważne, schab jest cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka, aminokwasów oraz tłuszczów omega-3 i omega-6. Nie dostarcza natomiast organizmowi dużej dawki cholesterolu. Wieprzowina zawiera także dużo witamin (A, E i te z grupy B) oraz mikroelementów (m.in. fosfor, żelazo, wapń, selen, potas).

Chrzan i mięso - duet idealny

Chrzan to idealny, klasyczny dodatek do mięs, szczególnie wieprzowiny, wołowiny, wędlin i pieczeni, który poprawia trawienie ciężkostrawnych potraw.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

To obiad idealny dla zabieganych. Przygotujemy schab duszony w bulionie warzywnym. Bulion możemy wykorzystać do przygotowania ulubionej zupy. Mamy więc dwa dania na raz - zupę i drugie. Kruchy schab w sosie chrzanowym możemy podać np. z marchewką z groszkiem i ziemniakami. Pysznie i tanio.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kruchy schab w kremowym sosie chrzanowym

Składniki

kilogram schabu

cebula

2 ząbki czosnku

2 marchewki

pół niewielkiego pora

pół małego selera

2 liście laurowe

4 ziela angielskie

sól, pieprz

2 łyżki chrzanu

150 ml śmietany kremówki 30%

1 łyżka mąki

Przygotowanie

Warzywa obieramy, zalewamy litrem wody, dodajemy przyprawy - liść laurowy, ziele angielskie. Solimy do smaku. Gotujemy ok. pół godziny - aż zmiękną. Z warzyw można potem zrobić sałatkę. Schab kroimy na grube plastry, delikatnie rozbijamy i wkładamy do płaskiego. Zalewamy szklanką bulionu i dusimy ok. pół godziny - ma być miękki. Potem dodajemy chrzan i zagotowujemy. Próbujemy sosu i ewentualnie doprawiamy solą. Jeśli jest mało sosu, dolewamy trochę bulionu. Mieszamy śmietankę z mąką, dolewamy trochę bulionu, zaciągamy sos i znowu zagotowujemy. Kruchy schab w kremowym chrzanowym sosie gotowy. Smacznego!