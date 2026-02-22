- Składniki (około 4 porcje)
- Przygotowanie mięsa
- Smażenie
- Przygotowanie sosu (opcjonalnie)
- Jak sprawdzić, czy bryzol jest gotowy
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano bryzole w PRL
Składniki (około 4 porcje)
- 500–600 g. polędwicy wołowej lub karkówki wołowej
- sól i pieprz do smaku
- 2 łyżki masła lub smalcu do smażenia
- 1 łyżka oleju
- 1 cebula (opcjonalnie do sosu)
- 1 łyżka mąki (do sosu)
- 1 szklanka bulionu lub wywaru mięsnego (do sosu)
Przygotowanie mięsa
Mięso umyć, osuszyć i delikatnie rozbić tłuczkiem na plastry o grubości około 1-1,5 cm. Oprószyć solą i pieprzem z obu stron.
Smażenie
Na patelni rozgrzać masło z olejem na średnim ogniu. Plastry mięsa smażyć powoli, po 3-4 minuty z każdej strony (w zależności od grubości), aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku. Zbyt wysoka temperatura powoduje wysuszenie mięsa.
Przygotowanie sosu (opcjonalnie)
Na tej samej patelni można przygotować prosty sos: podsmażyć drobno posiekaną cebulę, dodać łyżkę mąki i chwilę przesmażyć. Stopniowo wlewać bulion, mieszając, aby powstał gładki sos. Doprawić solą i pieprzem. Bryzole podawać polane sosem lub osobno.
Jak sprawdzić, czy bryzol jest gotowy
Mięso powinno być miękkie i soczyste w środku. Po przekrojeniu plastry powinny uwalniać klarowne soki, a powierzchnia powinna być ładnie przyrumieniona.
Najczęstsze błędy
- zbyt cienkie plastry mięsa, które łatwo wysychają
- smażenie na zbyt dużym ogniu
- brak odpoczynku mięsa po smażeniu
Jak podawano bryzole w PRL
Najczęściej z ziemniakami z wody, puree lub frytkami oraz prostą surówką z marchwi, kapusty czy ogórków kiszonych. Danie miało być konkretne, sycące i szybkie do przygotowania – klasyka niedzielnych obiadów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję