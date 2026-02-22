Składniki (około 4 porcje)

500–600 g. polędwicy wołowej lub karkówki wołowej

sól i pieprz do smaku

2 łyżki masła lub smalcu do smażenia

1 łyżka oleju

1 cebula (opcjonalnie do sosu)

1 łyżka mąki (do sosu)

1 szklanka bulionu lub wywaru mięsnego (do sosu)

Przygotowanie mięsa

Mięso umyć, osuszyć i delikatnie rozbić tłuczkiem na plastry o grubości około 1-1,5 cm. Oprószyć solą i pieprzem z obu stron.

Smażenie

Na patelni rozgrzać masło z olejem na średnim ogniu. Plastry mięsa smażyć powoli, po 3-4 minuty z każdej strony (w zależności od grubości), aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku. Zbyt wysoka temperatura powoduje wysuszenie mięsa.

Przygotowanie sosu (opcjonalnie)

Na tej samej patelni można przygotować prosty sos: podsmażyć drobno posiekaną cebulę, dodać łyżkę mąki i chwilę przesmażyć. Stopniowo wlewać bulion, mieszając, aby powstał gładki sos. Doprawić solą i pieprzem. Bryzole podawać polane sosem lub osobno.

Jak sprawdzić, czy bryzol jest gotowy

Mięso powinno być miękkie i soczyste w środku. Po przekrojeniu plastry powinny uwalniać klarowne soki, a powierzchnia powinna być ładnie przyrumieniona.

Najczęstsze błędy

zbyt cienkie plastry mięsa, które łatwo wysychają

smażenie na zbyt dużym ogniu

brak odpoczynku mięsa po smażeniu

Jak podawano bryzole w PRL

Najczęściej z ziemniakami z wody, puree lub frytkami oraz prostą surówką z marchwi, kapusty czy ogórków kiszonych. Danie miało być konkretne, sycące i szybkie do przygotowania – klasyka niedzielnych obiadów.