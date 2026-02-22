Skąd ta nazwa?

Nazwa nawiązuje do dużej ilości orzechów w cieście. To właśnie one nadają mu charakterystyczny smak i lekko chrupiącą strukturę.

Składniki

  • 3 jajka
  • 1 szklanka cukru
  • 1/2 szklanki oleju
  • 2 szklanki mąki pszennej
  • 1 łyżeczka sody oczyszczonej
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 2 łyżeczki cynamonu
  • 3 średnie jabłka (starte)
  • 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich

Przygotowanie krok po kroku

  1. Wymieszaj jajka z cukrem i dodaj olej.
  2. Dodaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia i cynamon.
  3. Wsyp starte jabłka oraz orzechy.
  4. Dokładnie wymieszaj łyżką.
  5. Przełóż do formy wyłożonej papierem.
  6. Piecz w 180°C przez 40–45 minut.

Ciasto Wiewiórka to prosty, sprawdzony przepis, który łączy wilgotne jabłka, chrupiące orzechy i aromatyczny cynamon. Idealne do kawy o każdej porze roku.