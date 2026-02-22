Ciasto Wiewiórka to aromatyczny, wilgotny wypiek pełen startych jabłek i chrupiących orzechów. Nie wymaga miksera ani skomplikowanych przygotowań, a długo zachowuje świeżość.
Skąd ta nazwa?
Nazwa nawiązuje do dużej ilości orzechów w cieście. To właśnie one nadają mu charakterystyczny smak i lekko chrupiącą strukturę.
Składniki
- 3 jajka
- 1 szklanka cukru
- 1/2 szklanki oleju
- 2 szklanki mąki pszennej
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 2 łyżeczki cynamonu
- 3 średnie jabłka (starte)
- 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich
Przygotowanie krok po kroku
- Wymieszaj jajka z cukrem i dodaj olej.
- Dodaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia i cynamon.
- Wsyp starte jabłka oraz orzechy.
- Dokładnie wymieszaj łyżką.
- Przełóż do formy wyłożonej papierem.
- Piecz w 180°C przez 40–45 minut.
Ciasto Wiewiórka to prosty, sprawdzony przepis, który łączy wilgotne jabłka, chrupiące orzechy i aromatyczny cynamon. Idealne do kawy o każdej porze roku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama