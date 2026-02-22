Skąd ta nazwa?

Nazwa nawiązuje do dużej ilości orzechów w cieście. To właśnie one nadają mu charakterystyczny smak i lekko chrupiącą strukturę.

Składniki

3 jajka

1 szklanka cukru

1/2 szklanki oleju

2 szklanki mąki pszennej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

oczyszczonej 1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki cynamonu

3 średnie jabłka (starte)

1 szklanka posiekanych orzechów włoskich

Przygotowanie krok po kroku

Wymieszaj jajka z cukrem i dodaj olej. Dodaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia i cynamon. Wsyp starte jabłka oraz orzechy. Dokładnie wymieszaj łyżką. Przełóż do formy wyłożonej papierem. Piecz w 180°C przez 40–45 minut.

Ciasto Wiewiórka to prosty, sprawdzony przepis, który łączy wilgotne jabłka, chrupiące orzechy i aromatyczny cynamon. Idealne do kawy o każdej porze roku.