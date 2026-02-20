Składniki (około 1 litr zakwasu)

  • 200 g mąki żytniej razowej
  • 1 litr letniej wody
  • 6-6 ząbki czosnku
  • 1-2 liście laurowe
  • 3-4 ziarna ziela angielskiego
  • opcjonalnie: 1 łyżeczka soli
W PRL dodatki do zakwasu były proste, czosnek i liść laurowy dawały aromat, reszta to baza kwaśnego smaku.

Przygotowanie

  1. Mąkę żytnią wsypać do czystego słoika.
  2. Dolać letnią (nie gorącą!) wodę i dokładnie wymieszać, aby nie było grudek.
  3. Dodać obrany i lekko zmiażdżony czosnek, liść laurowy i ziele angielskie.
  4. Przykryć słoik gazą lub czystą ściereczką, mieszać raz dziennie, odstawić w ciepłe miejsce na 6-8 dni.

W PRL zakwas robiono w kuchni na parapecie lub przy kaloryferze, żeby było ciepło, wtedy fermentacja przebiegała szybciej.

Jak sprawdzić, czy zakwas jest gotowy

  • ma lekko kwaśny zapach i smak
  • powierzchnia może mieć białą piankę lub lekkie bąbelki – to normalne
  • powinien być klarowny z lekko mętnym osadem

Najczęstsze błędy

  • użycie gorącej wody - zabija drożdże i bakterie fermentacji
  • brak przykrycia - zakwas może złapać nieprzyjemny zapach
  • użycie mąki pszennej zamiast żytniej - zakwas nie będzie kwaśny

Jak używać?

Zakwas wlewano do wywaru z wędzonych żeberek, białej kiełbasy lub warzyw, gotowano kilka minut i doprawiano solą, pieprzem i majerankiem. Prosta, kwaśna i aromatyczna zupa, podawana z chlebem lub gotowanymi ziemniakami, a także z jajkiem i kiełbasą białą.