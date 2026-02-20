Zakwas na żurek w PRL robiło się w każdym domu, tani, prosty, naturalny z mąki żytniej i wody. Idealny do zupy z białą kiełbasą lub ziemniakami, z kwaśnym, lekko aromatycznym smakiem. Ta tradycja jeszcze istnieje.
Składniki (około 1 litr zakwasu)
- 200 g mąki żytniej razowej
- 1 litr letniej wody
- 6-6 ząbki czosnku
- 1-2 liście laurowe
- 3-4 ziarna ziela angielskiego
- opcjonalnie: 1 łyżeczka soli
W PRL dodatki do zakwasu były proste, czosnek i liść laurowy dawały aromat, reszta to baza kwaśnego smaku.
Przygotowanie
- Mąkę żytnią wsypać do czystego słoika.
- Dolać letnią (nie gorącą!) wodę i dokładnie wymieszać, aby nie było grudek.
- Dodać obrany i lekko zmiażdżony czosnek, liść laurowy i ziele angielskie.
- Przykryć słoik gazą lub czystą ściereczką, mieszać raz dziennie, odstawić w ciepłe miejsce na 6-8 dni.
W PRL zakwas robiono w kuchni na parapecie lub przy kaloryferze, żeby było ciepło, wtedy fermentacja przebiegała szybciej.
Jak sprawdzić, czy zakwas jest gotowy
- ma lekko kwaśny zapach i smak
- powierzchnia może mieć białą piankę lub lekkie bąbelki – to normalne
- powinien być klarowny z lekko mętnym osadem
Najczęstsze błędy
- użycie gorącej wody - zabija drożdże i bakterie fermentacji
- brak przykrycia - zakwas może złapać nieprzyjemny zapach
- użycie mąki pszennej zamiast żytniej - zakwas nie będzie kwaśny
Jak używać?
Zakwas wlewano do wywaru z wędzonych żeberek, białej kiełbasy lub warzyw, gotowano kilka minut i doprawiano solą, pieprzem i majerankiem. Prosta, kwaśna i aromatyczna zupa, podawana z chlebem lub gotowanymi ziemniakami, a także z jajkiem i kiełbasą białą.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama