Składniki (około 1 litr zakwasu)

200 g mąki żytniej razowej

1 litr letniej wody

6-6 ząbki czosnku

1-2 liście laurowe

3-4 ziarna ziela angielskiego

opcjonalnie: 1 łyżeczka soli

W PRL dodatki do zakwasu były proste, czosnek i liść laurowy dawały aromat, reszta to baza kwaśnego smaku.

Przygotowanie

Mąkę żytnią wsypać do czystego słoika. Dolać letnią (nie gorącą!) wodę i dokładnie wymieszać, aby nie było grudek. Dodać obrany i lekko zmiażdżony czosnek, liść laurowy i ziele angielskie. Przykryć słoik gazą lub czystą ściereczką, mieszać raz dziennie, odstawić w ciepłe miejsce na 6-8 dni.

W PRL zakwas robiono w kuchni na parapecie lub przy kaloryferze, żeby było ciepło, wtedy fermentacja przebiegała szybciej.

Jak sprawdzić, czy zakwas jest gotowy

ma lekko kwaśny zapach i smak

powierzchnia może mieć białą piankę lub lekkie bąbelki – to normalne

– to normalne powinien być klarowny z lekko mętnym osadem

Najczęstsze błędy

użycie gorącej wody - zabija drożdże i bakterie fermentacji

brak przykrycia - zakwas może złapać nieprzyjemny zapach

użycie mąki pszennej zamiast żytniej - zakwas nie będzie kwaśny

Jak używać?

Zakwas wlewano do wywaru z wędzonych żeberek, białej kiełbasy lub warzyw, gotowano kilka minut i doprawiano solą, pieprzem i majerankiem. Prosta, kwaśna i aromatyczna zupa, podawana z chlebem lub gotowanymi ziemniakami, a także z jajkiem i kiełbasą białą.