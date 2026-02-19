Składniki (1 porcja)

50 g płatków owsianych górskich

200 ml wody lub lekkiego bulionu warzywnego

1 średni pomidor, świeży lub suszony w oliwie

1 łyżka parmezanu

sól i pieprz do smaku

szczypta oregano lub bazylii

1 łyżeczka oliwy do polania

Przygotowanie

Płatki wsyp do małego garnka i zalej bulionem lub wodą. Włącz mały ogień i gotuj, mieszając od czasu do czasu. Chodzi o to, żeby płatki stały się miękkie i kremowe, ale nie rozgotowały się na papkę.

W międzyczasie pomidora pokrój w kostkę. Jeśli masz suszone w oliwie, pokrój drobniej, dodasz je później. Kiedy owsianka zacznie gęstnieć, dodaj pomidora i gotuj jeszcze 2-3 minuty. Pomidor lekko zmięknie, ale zachowa swój charakter.

Teraz pora na przyprawy: sól, pieprz, oregano. Jeśli masz świeże zioła, dodaj je dopiero na końcu, zachowają aromat. Zdjąć owsiankę z ognia i wmieszaj parmezan. Dzięki niemu konsystencja stanie się kremowa, a smak wyraźniejszy.

Przełóż do miski, skrop oliwą i ewentualnie udekoruj świeżym szczypiorkiem lub bazylią. Grunt to podanie od razu, gdy owsianka jest ciepła, aromatyczna i pachnąca, wtedy smakuje najlepiej.

Najczęstsze błędy

gotowanie na zbyt dużym ogniu - płatki przypalają się i robią się grudki

dodanie parmezanu za wcześnie - ser może się zsiąść i zgęstnieć nierównomiernie

nierównomiernie zbyt grubo pokrojony pomidor - nie zdąży się podgotować i owsianka jest mniej aromatyczna

Ta owsianka jest szybka, lekka, a jednocześnie niesamowicie sycąca. Idealna na śniadanie lub lekką kolację, gdy nie masz ochoty na tradycyjne kanapki, ale chcesz czegoś ciepłego i pożywnego.