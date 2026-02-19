Składniki (1 porcja)
- 50 g płatków owsianych górskich
- 200 ml wody lub lekkiego bulionu warzywnego
- 1 średni pomidor, świeży lub suszony w oliwie
- 1 łyżka parmezanu
- sól i pieprz do smaku
- szczypta oregano lub bazylii
- 1 łyżeczka oliwy do polania
Przygotowanie
Płatki wsyp do małego garnka i zalej bulionem lub wodą. Włącz mały ogień i gotuj, mieszając od czasu do czasu. Chodzi o to, żeby płatki stały się miękkie i kremowe, ale nie rozgotowały się na papkę.
W międzyczasie pomidora pokrój w kostkę. Jeśli masz suszone w oliwie, pokrój drobniej, dodasz je później. Kiedy owsianka zacznie gęstnieć, dodaj pomidora i gotuj jeszcze 2-3 minuty. Pomidor lekko zmięknie, ale zachowa swój charakter.
Teraz pora na przyprawy: sól, pieprz, oregano. Jeśli masz świeże zioła, dodaj je dopiero na końcu, zachowają aromat. Zdjąć owsiankę z ognia i wmieszaj parmezan. Dzięki niemu konsystencja stanie się kremowa, a smak wyraźniejszy.
Przełóż do miski, skrop oliwą i ewentualnie udekoruj świeżym szczypiorkiem lub bazylią. Grunt to podanie od razu, gdy owsianka jest ciepła, aromatyczna i pachnąca, wtedy smakuje najlepiej.
Najczęstsze błędy
- gotowanie na zbyt dużym ogniu - płatki przypalają się i robią się grudki
- dodanie parmezanu za wcześnie - ser może się zsiąść i zgęstnieć nierównomiernie
- zbyt grubo pokrojony pomidor - nie zdąży się podgotować i owsianka jest mniej aromatyczna
Ta owsianka jest szybka, lekka, a jednocześnie niesamowicie sycąca. Idealna na śniadanie lub lekką kolację, gdy nie masz ochoty na tradycyjne kanapki, ale chcesz czegoś ciepłego i pożywnego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję