Dlaczego ogórkowa na żeberkach smakuje najlepiej

Żeberka nadają zupie głębię i naturalną tłustość, która idealnie równoważy kwaśność ogórków kiszonych. To połączenie sprawia, że ogórkowa jest konkretna i sycąca.

Składniki (4–6 porcji)

  • 600–700 g żeberek wieprzowych
  • 2 litry wody
  • 4–5 ogórków kiszonych + ½ szklanki zalewy
  • 3 ziemniaki
  • 2 marchewki
  • 1 pietruszka
  • kawałek selera
  • 1 liść laurowy
  • 2 ziarna ziela angielskiego
  • 1 łyżka masła
  • sól, pieprz
  • koperek
  • śmietana 18% (opcjonalnie)

Przygotowanie krok po kroku

  1. Żeberka podzielić na mniejsze kawałki, zalać zimną wodą i gotować na małym ogniu ok. 60 minut, zbierając szumowiny.
  2. Dodać liść laurowy, ziele angielskie oraz obrane i pokrojone warzywa. Gotować kolejne 20 minut.
  3. Ogórki zetrzeć na tarce i podsmażyć krótko na maśle.
  4. Dodać ogórki do zupy razem z zalewą. Gotować 10 minut.
  5. Doprawić solą i pieprzem. Na końcu dodać posiekany koperek. Zupę można zabielić śmietaną.

Babcine triki

  • ogórki zawsze podsmaż przed dodaniem do zupy
  • zalewę dodawaj stopniowo, kontrolując kwasowość
  • ogórków nie gotuj zbyt długo
  • ogórkowa najlepiej smakuje następnego dnia

Z czym podawać

Ogórkowa na żeberkach to pełny, treściwy obiad, który nie wymaga dodatków.