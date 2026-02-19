Zupa ogórkowa na żeberkach to klasyka, która nie uznaje kompromisów. Musi być wyraźnie kwaśna, treściwa i ugotowana na porządnym wywarze. Ten przepis oddaje smak dawnej kuchni – bez kostek rosołowych, bez skrótów i bez udziwnień.
Dlaczego ogórkowa na żeberkach smakuje najlepiej
Żeberka nadają zupie głębię i naturalną tłustość, która idealnie równoważy kwaśność ogórków kiszonych. To połączenie sprawia, że ogórkowa jest konkretna i sycąca.
Składniki (4–6 porcji)
- 600–700 g żeberek wieprzowych
- 2 litry wody
- 4–5 ogórków kiszonych + ½ szklanki zalewy
- 3 ziemniaki
- 2 marchewki
- 1 pietruszka
- kawałek selera
- 1 liść laurowy
- 2 ziarna ziela angielskiego
- 1 łyżka masła
- sól, pieprz
- koperek
- śmietana 18% (opcjonalnie)
Przygotowanie krok po kroku
- Żeberka podzielić na mniejsze kawałki, zalać zimną wodą i gotować na małym ogniu ok. 60 minut, zbierając szumowiny.
- Dodać liść laurowy, ziele angielskie oraz obrane i pokrojone warzywa. Gotować kolejne 20 minut.
- Ogórki zetrzeć na tarce i podsmażyć krótko na maśle.
- Dodać ogórki do zupy razem z zalewą. Gotować 10 minut.
- Doprawić solą i pieprzem. Na końcu dodać posiekany koperek. Zupę można zabielić śmietaną.
Babcine triki
- ogórki zawsze podsmaż przed dodaniem do zupy
- zalewę dodawaj stopniowo, kontrolując kwasowość
- ogórków nie gotuj zbyt długo
- ogórkowa najlepiej smakuje następnego dnia
Z czym podawać
Ogórkowa na żeberkach to pełny, treściwy obiad, który nie wymaga dodatków.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama