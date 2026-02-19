Dlaczego ogórkowa na żeberkach smakuje najlepiej

Żeberka nadają zupie głębię i naturalną tłustość, która idealnie równoważy kwaśność ogórków kiszonych. To połączenie sprawia, że ogórkowa jest konkretna i sycąca.

Składniki (4–6 porcji)

600–700 g żeberek wieprzowych

2 litry wody

4–5 ogórków kiszonych + ½ szklanki zalewy

3 ziemniaki

2 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

1 łyżka masła

sól, pieprz

koperek

śmietana 18% (opcjonalnie)

Przygotowanie krok po kroku

Żeberka podzielić na mniejsze kawałki, zalać zimną wodą i gotować na małym ogniu ok. 60 minut, zbierając szumowiny. Dodać liść laurowy, ziele angielskie oraz obrane i pokrojone warzywa. Gotować kolejne 20 minut. Ogórki zetrzeć na tarce i podsmażyć krótko na maśle. Dodać ogórki do zupy razem z zalewą. Gotować 10 minut. Doprawić solą i pieprzem. Na końcu dodać posiekany koperek. Zupę można zabielić śmietaną.

Babcine triki

ogórki zawsze podsmaż przed dodaniem do zupy

zalewę dodawaj stopniowo, kontrolując kwasowość

ogórków nie gotuj zbyt długo

ogórkowa najlepiej smakuje następnego dnia

Z czym podawać

Ogórkowa na żeberkach to pełny, treściwy obiad, który nie wymaga dodatków.