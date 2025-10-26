Upieczenie chleba w domu wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać. Nie musimy hodować zakwasu, ani używać żadnych skomplikowanych sprzętów. Kilka prostych składników i odrobina czasu, a będziemy się rozkoszować wyjątkowym smakiem świeżego chleba. Ten z przepis Ewy Wachowicz, który mistrzyni sztuki kulinarnej podaje na swojej stronie internetowej, bije rekordy popularności. Nic dziwnego, chleb wychodzi pulchny, wilgotny, ma chrupiącą skórkę i świetnie smakuje.

Cztery łyżki zdrowia i chrupiący chleb

Ewa Wachowicz ma sprawdzony przepis na pieczenie chleba. Idealny dla zabieganych i tych, którzy chcą dobrze jeść, ale nie lubią zbyt długo siedzieć w kuchni. Ten chleb zawsze się udaje. Dodajemy tu 4 rodzaje ziaren - ziarna słonecznika, siekane orzechy, otręby i siemię lniane - po 4 łyżki każdego. Do tego proste proporcje mąki, wody i drożdży. Tylko tyle i aż tyle. Do tego świeże masło i można się zdrowo i pysznie najeść chrupiącego i zdrowego chleba.

Przepis na chleb pełnoziarnisty Ewy Wachowicz

Składniki

  • 0,5 kg mąki z pełnego przemiału
  • 4 łyżki ziaren słonecznika
  • 4 łyżki siekanych orzechów włoskich
  • 4 łyżki otrębów owsianych
  • 4 łyżki siemienia lnianego
  • 50 g drożdży
  • pół litra wody
  • 1 łyżeczka cukru
  • 1 łyżeczka soli
  • mleko do zwilżenia
  • czarnuszka do dekoracji

Przygotowanie

Drożdże wrzucamy do miski, dodajemy cukier, zalewamy 100 ml ciepłej wody, mieszamy i odstawiamy. Do miksera wsypujemy mąkę. Dodajemy ziarna słonecznika, orzechy włoskie, otręby i siemię lniane. Wlewamy ciepłą wodę (400 ml) oraz rozpuszczone drożdże. Solimy i dokładnie wyrabiamy. Ciasto przekładamy do prostokątnej formy - np. keksówki, 30 cm x 12 cm - natłuszczonej masłem lub smalcem gęsim i wysypanej mąką razową. Wierzch wyrównujemy, zwilżamy mlekiem i posypujemy czarnuszką. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 50 st. C. Po 20-30 minutach podnosimy temperaturę do 200 st. C i pieczemy przez godzinę. Smacznego!