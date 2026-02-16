Czekoladowe lava cake żartobliwie określane jest mianem "duchowego następcy" słynnej muffinki z igrzysk w Paryżu w 2024 roku i w krótkim czasie stało się kulinarną sensacją tegorocznej olimpiady. Sportowcy publikują w mediach społecznościowych nagrania, jak rozbijają czekoladową skorupkę i widać płynną czekoladę, która wypływa ze środka.
Nieoficjalny symbol Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina
Lava cake ma tak wielu zwolenników, że deser ten stał się nieoficjalnym symbolem zimowych igrzysk. Zaczęło się od filmiku, który opublikowała brązowa i srebrna medalistka w short tracku, Courtney Sarault. Zawodniczka pokazała w mediach społecznościowych moment rozkrojenia ciastka i napisała, że jest ono "być może nawet lepsze niż słynna, viralowa muffinka czekoladowa" z igrzysk we Francji.
Historia lava cake
Chocolate lava cake miał wymyślić Francuz Michela Brasa, który już w 1981 roku opracował przepis na ciastko z płynnym środkiem, wykorzystując zamrożony ganache. Kilka lat później podobny efekt osiągnął Jean-Georges Vongerichten w Nowym Jorku, co doprowadziło do sporu o autorstwo i powstania różnych nazw tego deseru: molten cake, chocolate fondant czy moelleux au chocolat.
Przepis na lava cake - deser, którym zajadają się olimpijczycy
Składniki
- 100 g gorzkiej czekolady
- 50 g masła
- masło do posmarowania foremek
- 2 jajka
- 4 łyżki cukru
- szczypta soli
- 1 łyżka mąki
- mąka do posypania foremek
Przygotowanie
Czekoladę rozpuszczamy w garnku ustawionym w gorącej wodzie. Dodajemy masło i mieszamy na gładką masę. Jajka wbijamy do miski, dodajemy cukier i sól, mieszamy na jednolitą masę - nie ubijamy. Dodajemy mąkę i mieszamy. Do masy jajecznej dodajemy czekoladę i znowu mieszamy na jednolitą masę. Foremki smarujemy masłem i oprószamy mąką. Masę wlewamy do przygotowanych foremek i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni C. Pieczemy przez 8 minut. Po wyjęciu z piekarnika musimy chwilę odczekać. Potem delikatnie wykładamy deser na talerzyki. Można posypać lava cake cukrem pudrem i udekorować owocami. Smacznego!
