Składniki (ok. 8-10 kotletów)

500 g mięsa drobiowego (np. z piersi z kurczaka zmieszane z podudziami lub indykiem)

1 czerstwa bułka (kajzerka lub inna biała)

ok. ½ szklanki mleka

1-2 jajka

½ łyżeczki soli

½ łyżeczki pieprzu

3-4 łyżki bułki tartej (do panierowania)

tłuszcz do smażenia (olej lub smalec)

Reklama

W PRL często dodawano namoczoną bułkę, żeby kotlety były miękkie, bo mięsa było mniej, a bułki łatwo było dostać, dlatego konsystencja była lekko „pulchna”.

Przygotowanie masy mięsnej

Bułkę namocz w mleku, aż zmięknie i dokładnie odciśnij nadmiar płynu. Mięso drobiowe bardzo drobno posiekaj nożem lub przepuść przez maszynkę. Do mięsa dodaj odciśniętą bułkę, jajko oraz sól i pieprz. Masę wyrabiaj ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i lekko kleista, dzięki temu kotlety będą pulchne i nie rozpadają się na patelni.

Formowanie kotletów

Z masy mięsnej formuj lekko podłużne lub okrągłe kotleciki, niezbyt duże w charakterystycznym stylu PRL. Każdy kotlet obtocz z zewnątrz w bułce tartej; panierka nada im chrupkości podczas smażenia.

Smażenie, najważniejszy etap

Na patelni rozgrzej tłuszcz (olej lub smalec) na średnim ogniu. Kotlety smaż spokojnie, po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku. Zbyt wysoka temperatura sprawia, że kotlety robią się suche.

Jak sprawdzić, czy kotlety są gotowe

Kotlety powinny być rumiane z zewnątrz i soczyste w środku. Po przekrojeniu nie powinno być surowego mięsa, a konsystencja powinna być delikatna, nie zbita.

Najczęstsze błędy

zbyt mało bułki - masa staje się zbyt zbita

zbyt wysoka temperatura smażenia

temperatura smażenia niedokładne wyrabianie - kotlety się rozpadają

pominięcie panierki, która nadaje chrupkości

Jak podawano kotlet pożarski w PRL

Najczęściej z ziemniakami (z wody lub puree) oraz surówką z sezonowych warzyw. W barach mlecznych bywał serwowany także z buraczkami lub marchewką gotowaną. Często pojawiał się na niedzielnym obiedzie lub w menu zakładowej stołówki