rozwiń

Składniki (4 porcje)

  • 6-8 ząbków czosnku (lub więcej, jeśli lubisz intensywnie)
  • 1 średnia cebula
  • 2 łyżki masła lub oliwy
  • 1 litr bulionu (warzywny lub drobiowy)
  • 4 jajka
  • sól i pieprz do smaku
  • 4 kromki chleba na grzanki
  • świeże zioła do dekoracji (koperek, pietruszka)
Reklama

Przygotowanie warzyw

Czosnek obrać i pokroić w cienkie plasterki, cebulę w drobną kostkę.

Na średnim ogniu rozgrzać tłuszcz i zeszklić cebulę, dodać czosnek i smażyć jeszcze 1-2 minut, aż aromat się uwolni, ale czosnek nie zbrązowieje.

Gotowanie zupy

Zalać warzywa bulionem, doprowadzić do wrzenia.

Zmniejszyć ogień i gotować na małym ogniu około 10-12 minut. Zupa powinna nabrać aromatu czosnku, ale pozostać jasna i przejrzysta.

Przygotowanie grzanek i jajek

Chleb pokroić w kostkę lub paski i podsmażyć na suchej patelni lub w piekarniku, aż będzie złocisty i chrupiący.

Jajka gotować osobno w małych rondelkach „w koszulce”, woda z odrobiną octu, kilka minut aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie miękkie.

Podanie

Do miski wlać zupę, położyć jajko w koszulce i posypać grzankami. Udekorować świeżymi ziołami. Po wymieszaniu żółtko delikatnie zagęści zupę, a grzanki dodadzą chrupiącej tekstury.

Najczęstsze błędy

  • czosnek smażony zbyt długo - gorzki i ostry
  • zbyt duże grzanki - nasiąkają i tracą chrupkość
  • jajko nie w koszulce - wrzucanie surowego do zupy sprawia, że białko się rozlewa