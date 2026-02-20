Składniki (4 porcje)

6-8 ząbków czosnku (lub więcej, jeśli lubisz intensywnie)

1 średnia cebula

2 łyżki masła lub oliwy

1 litr bulionu (warzywny lub drobiowy)

4 jajka

sól i pieprz do smaku

4 kromki chleba na grzanki

świeże zioła do dekoracji (koperek, pietruszka)

Przygotowanie warzyw

Czosnek obrać i pokroić w cienkie plasterki, cebulę w drobną kostkę.

Na średnim ogniu rozgrzać tłuszcz i zeszklić cebulę, dodać czosnek i smażyć jeszcze 1-2 minut, aż aromat się uwolni, ale czosnek nie zbrązowieje.

Gotowanie zupy

Zalać warzywa bulionem, doprowadzić do wrzenia.

Zmniejszyć ogień i gotować na małym ogniu około 10-12 minut. Zupa powinna nabrać aromatu czosnku, ale pozostać jasna i przejrzysta.

Przygotowanie grzanek i jajek

Chleb pokroić w kostkę lub paski i podsmażyć na suchej patelni lub w piekarniku, aż będzie złocisty i chrupiący.

Jajka gotować osobno w małych rondelkach „w koszulce”, woda z odrobiną octu, kilka minut aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie miękkie.

Podanie

Do miski wlać zupę, położyć jajko w koszulce i posypać grzankami. Udekorować świeżymi ziołami. Po wymieszaniu żółtko delikatnie zagęści zupę, a grzanki dodadzą chrupiącej tekstury.

