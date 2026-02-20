- Składniki (4 porcje)
- Przygotowanie warzyw
- Gotowanie zupy
- Przygotowanie grzanek i jajek
- Podanie
- Najczęstsze błędy
Składniki (4 porcje)
- 6-8 ząbków czosnku (lub więcej, jeśli lubisz intensywnie)
- 1 średnia cebula
- 2 łyżki masła lub oliwy
- 1 litr bulionu (warzywny lub drobiowy)
- 4 jajka
- sól i pieprz do smaku
- 4 kromki chleba na grzanki
- świeże zioła do dekoracji (koperek, pietruszka)
Przygotowanie warzyw
Czosnek obrać i pokroić w cienkie plasterki, cebulę w drobną kostkę.
Na średnim ogniu rozgrzać tłuszcz i zeszklić cebulę, dodać czosnek i smażyć jeszcze 1-2 minut, aż aromat się uwolni, ale czosnek nie zbrązowieje.
Gotowanie zupy
Zalać warzywa bulionem, doprowadzić do wrzenia.
Zmniejszyć ogień i gotować na małym ogniu około 10-12 minut. Zupa powinna nabrać aromatu czosnku, ale pozostać jasna i przejrzysta.
Przygotowanie grzanek i jajek
Chleb pokroić w kostkę lub paski i podsmażyć na suchej patelni lub w piekarniku, aż będzie złocisty i chrupiący.
Jajka gotować osobno w małych rondelkach „w koszulce”, woda z odrobiną octu, kilka minut aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie miękkie.
Podanie
Do miski wlać zupę, położyć jajko w koszulce i posypać grzankami. Udekorować świeżymi ziołami. Po wymieszaniu żółtko delikatnie zagęści zupę, a grzanki dodadzą chrupiącej tekstury.
Najczęstsze błędy
- czosnek smażony zbyt długo - gorzki i ostry
- zbyt duże grzanki - nasiąkają i tracą chrupkość
- jajko nie w koszulce - wrzucanie surowego do zupy sprawia, że białko się rozlewa
